Недавно в прямом эфире российского ТВ показали карту Украины с областями, которые якобы должны отойти России и Польше, согласно расчетам путинских "специалистов". На карте западная часть Украины ... подробнее →

Министерство социальной политики Украины обновило форму заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Изменения утверждены приказом от 23 августа 2018 года №1216, вступающим в ... подробнее →

Российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Ейск, ... подробнее →

В Мариуполе начал работу сервис «Персональный электронный кабинет пациента». Сервис доступен на мариупольском портале «MedKontrol, сообщает mrpl.city . Жители с его помощью смогут ... подробнее →