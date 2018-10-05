Во многих районах Донецка появились военные посты05.10.2018 23:24
В оккупированном Донецке во многих районах выставлены военные посты членов НВФ. Об этом пишут в социальной сети местные жители. В своих сообщениях дончане отмечают, что причина появления ... подробнее →
Создал лохотрон? Дончане рассказали о новой афере Пушилина05.10.2018 23:08
С инициативой о создании в "ДНР" собственного коммерческого банка выступил и. о. главаря "республики" Денис Пушилин. Как пишет блогер Черная туфелька на сайте своего соратника Фашика Донецкого, ... подробнее →
Вокально-хореографічний національний флешмоб «ВІД КАРАЧУНА ДО ГОВЕРЛИ»05.10.2018 22:45
Талановиті діти зі Сходу України реалізують вокально-хореографічний національний флешмоб – короткотривалі виступи на перонах великих міст, збір та передача сувенірів для воїнів ООС та спільний ... подробнее →
"После смерти Захарченко на "ДНР" можно ставить жирную точку, это последняя осень ОРДЛО", - житель Донецка05.10.2018 22:31
В Донецке отмечают, что после уничтожения Захарченко в "ДНР" расстановка сил существенно поменялась, в "республике" началась отчаянная борьба за кресло главного донецкого террориста. Дончане ... подробнее →
Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов ранен один боец ООС05.10.2018 22:15
Стало известно, что в пятницу, 5 октября текущего года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе был ранен один украинский военный. Как пишет replyua.net , об этом говорится в ... подробнее →
В Донецке на дорогах ведется тотальная проверка05.10.2018 21:51
Во временно оккупированном Донецке снова появились боевики «ДНР», проверяющие проезжающий транспорт. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают жители временно ... подробнее →
Луганск на пороге крупного блэкаута: исчез хлеб и свечи – луганчане в панике "штурмуют" магазины05.10.2018 21:38
Несмотря на то, что оккупационные "власти" обещали не отключать воду и лифты ранее озвученного срока, в Луганске уже с 12:00 5 октября лифты перестали работать во многих многоэтажках, а после 15:00 ... подробнее →
«Очевидно деньги нужны». Соцсети сообщили о массе военных постов в Донецке05.10.2018 21:20
Сегодня вечером в оккупированном Донецке во многих районах выставлены военные посты членов НВФ. Об этом пишут в социальной сети местные жители. В своих сообщениях дончане отмечают, что причина ... подробнее →
На неподконтрольном Донбассе участники НВФ минируют новые территории, – разведка05.10.2018 21:00
На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) скрытно расширяют площади и увеличивают количество заминированных участков местности. Об этом сегодня, 5 октября, сообщил ... подробнее →
Пропагандисты «ДНР» вызвали насмешки очередной «новостью»05.10.2018 20:47
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» распространяют абсурдные новости, которые вызывают откровенные насмешки у жителей временно оккупированных территорий Донетчины. ... подробнее →
Тревожный прогноз: Тука рассказал о том, во что очень скоро может превратиться весь Донбасс05.10.2018 20:30
Замминистра Георгий Тука рассказал в эфире "Радио НВ" о том, что Донбасс может превратиться в Косово, где отдельные вспышки конфликтов могут возникнуть сегодня в любой момент. Заместитель министра по ... подробнее →
Погода подготовила украинцам сюрприз на выходные05.10.2018 20:15
Синоптики поделились с украинцами оптимистичным прогнозом погоды: в этом месяце страну ждут еще несколько дней настоящего бабьего лета Об этом рассказали в Укргидрометцентре . Сообщается, ... подробнее →
Россия скрывает масштабную аварию: с завезенными в обход санкций турбинами Siemens произошло бедствие05.10.2018 20:00
Авария на ТЭС произошла еще месяц назад, однако узнали об этом не так давно. Отмечается, что трубы компании Siemens пострадали из-за термического влияния. При этом эти трубы попали под ... подробнее →
Губарева не допустили к «выборам»: названа причина05.10.2018 19:45
Кандидата на пост главаря ОРДО Павла Губарева не допустили к участию в «выборах Главы ДНР». Об этом сегодня сообщили в так называемом «ЦИК ДНР». В ... подробнее →
Счетная палата: денег на повышение зарплат и пенсий может не хватить05.10.2018 19:30
Выплаты по государственному долгу в 2019 году уменьшают возможности государственного бюджета для осуществления социально-экономических расходов. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий ... подробнее →
Украинцы смогут ездить еще в одну страну по ID-паспортам05.10.2018 19:15
Власти Украинского государства и Грузии обменялись подписями под соглашением о взаимной отмене визовых требований, которое предоставляет возможность путешествовать заграницу, используя внутренние ... подробнее →
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