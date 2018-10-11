«Ташкенту» предрекли незавидную участь11.10.2018 23:45
Беглому «экс-министру доходов «ДНР» Александру Тимофееву «Ташкенту» придется скрываться от преследования по завершению всех расследований о о его махинациях и ... подробнее →
В Донецке снова бушует пожар11.10.2018 23:37
Сегодня в вечернее время во временно оккупированном Донецке загорелось здание горного техникума. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают источники, сегодня в вечернее время ... подробнее →
Украинцы нарвались на проблемы в Средиземном море11.10.2018 22:43
В Средиземном море, у берегов Греции задержали украинскую яхту, на борту которой находились 57 мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы в четверг, 11 ... подробнее →
«Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''11.10.2018 22:13
Чипсы уже давно стали любимым снеком для школьников. На перемене или по пути домой, грех не купить хотя бы самую маленькую пачку "хрустяшек" за сэкономленные на обеде деньги. О вреде чипсов для ... подробнее →
На поселок на Донетчине упало 12 снарядов: повреждены дома и хозпостройки11.10.2018 21:44
В селе Водяное под Мариуполем в результате обстрела разрушено и повреждено несколько жилых домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК. Обстрел поселка проводился 9 ... подробнее →
Варфоломей взял паузу с Томосом: глава УПЦ МП Онуфрий ночью экстренно прибыл к Порошенко11.10.2018 21:12
Сразу несколько источников сообщили о том, что Патриарх Вселенского патриархата Варфоломей отложил дарование Украине Томоса об автокефалии. Паузу Варфоломея с Томосом подтвердил в Facebook депутат ... подробнее →
На Донбассе ребенок получил ранение в голову11.10.2018 20:38
Мальчик был доставлен в больницу Первомайска с ранениями мягких тканей головы. Врачи наложили ему швы. В населенном пункту Золотое-5, который находится в 58 километрах к западу от временно ... подробнее →
Шахтеры Донбасса отказываются спускаться в шахту из-за долгов по зарплате11.10.2018 20:10
Горняки шахты Капитальная требуют погасить около 90 миллионов гривен задолженности по зарплатам. Горняки шахт Капитальная Донецкой области отказываются спускаться в шахту, требуя погашения ... подробнее →
В зоне ООС погиб наемник «Беня»11.10.2018 19:44
Во время боевых действий в зоне ООС на Донбассе погиб наемник НВФ ОРЛО Биньковский Никита Валерьевич, более известный по позывному «Беня», пишет ДонПресс . Украинский блогер Necro ... подробнее →
Боевики тотально погрязли в наркомании: дилеров тяжелых опиатов "крышует" лично "МВД" - защита "ДНР" ослабла11.10.2018 19:17
Представители руководства "МВД ДНР" занимаются наркобизнесом, поэтому от тотальной наркозависимости редеет личный состав российско-оккупационных войск. На временно оккупированных территориях Донецкой ... подробнее →
Зайцева, убившая шесть человек, собралась улизнуть по любимой схеме политиков, украинцы в бешенстве11.10.2018 18:43
Во время последнего судебного заседания в деле Зайцевой в Харькове подозреваемая была госпитализирован прямо из зала суда из-за "плохого самочувствия". Об этом пишет Знай. Известие о том, что во ... подробнее →
''Будьте особенно внимательными'': синоптик предупредила об изменениях погоды в Украине11.10.2018 18:15
В Украине в пятницу, 12 октября, ожидается теплая и солнечная погода, которая будет сопровождаться сильным туманом в утреннее время. Ветер будет дуть с востока, а его скорость достигнет от 3 до 8 ... подробнее →
Ходаковский впал в уныние: «Нет никакой связи с Россией»11.10.2018 17:48
Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский, который вчера после слов врио главаря ОРДО Дениса Пушилина о поддержке Кремлем оккупированных территорий обрадовался и заявил о ... подробнее →
Житель Покровска перечислил свою пенсию по инвалидности на счет фабрики «Рошен»11.10.2018 17:23
В конце сентября уроженец Покровска инвалид с детства Григорий Гришкан выступил с заявлением в информационном агентстве «Украинские Новости». Молодой человек решил ежемесячно перечислять ... подробнее →
Пушилин пошел против воли Кремля?11.10.2018 17:06
После того, как Россия проведет "выборы" в ОРДО Пушилин "не хочет оказаться в положении должника, попавшего в кабальную зависимость от кредитора", пишет Telegram-канал "Это ДНР, детка", ссылаясь на ... подробнее →
Луганщина выделит помощь на ликвидацию последствий в Ичне11.10.2018 16:51
Луганская область выделит средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Ичне и примет участие в ее восстановлении. Об этом сообщил Сергей Филь, первый заместитель председателя Луганской ... подробнее →
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