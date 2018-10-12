Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке12.10.2018 23:06
Студентов вузов, расположенных на оккупированной части Донецкой области, заставили дать письменные обязательства о том, что на предстоящих "выборах" главаря "ДНР" они поддержат нынешнего "и. о. ... подробнее →
Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное12.10.2018 22:42
Для восстановления сил взрослому человеку необходим полноценный 8-часовой сон. В наше время проблемы с нарушением сна не редкость. Одной из причин бессонницы является неправильное питание, ... подробнее →
Тяжелые сутки на Донбассе: боевики интенсивно обстреливают украинские позиции из крупного калибра12.10.2018 22:14
Ожесточенные бои идут на Луганском направлении, позиции ВСУ расстреливают из минометов За сутки от 7 до 18 часов оккупационные войска в Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения ... подробнее →
Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля12.10.2018 22:00
Эти согревающие напитки порадуют вас своим вкусом и помогут избежать простуды Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды, пишет Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Путин собрался «защищать» православных в Украине, ситуация накаляется: пустит в ход артиллерию12.10.2018 21:48
В Кремле собрались защищать интересы православных УПЦ МП в Украине Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение синода ... подробнее →
На складах под Ичней неожиданно участились взрывы12.10.2018 21:33
Сегодня, 12 октября, в Черниговской области, как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины, на военных складах боеприпасов под Ичней возросла ... подробнее →
Не будет ни мира, ни территорий: Порошенко о компромиссе с Россией12.10.2018 21:20
Президент Украины Петр Порошенко считает, что формула «мир в обмен на территории – это иллюзия». Об этом сегодня, 12 октября, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ... подробнее →
Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя12.10.2018 21:06
Армия Украины ответила врагу на провокации. В итоге был уничтожен взводный опорный пункт наряду с блиндажом, где находились терро ристы. Видео было опубликовано на "Фейсбуке" одним из офицеров ... подробнее →
Приметы на Покрова: какая погода будет зимой12.10.2018 20:55
В этот день примечали подсказки природы и знали: как скоро выпадет первый снег и сколько он пролежит 14 октября отмечаем великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Наши предки ... подробнее →
Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности12.10.2018 20:38
Некоторые сепаратисты уже поспешили заявить, что на самом деле нет никакого пожара, просто в "столице" "ДНР" МЧС проводят учения. В тоже время дончане в обсуждениях не исключают, что таким ... подробнее →
Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей12.10.2018 20:19
Во временно оккупированном Кутейниково боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку местных жителей. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают ... подробнее →
Найдено тело скандального российского актера12.10.2018 20:02
Актер популярного российского сериала совершил самоубийство Михаил Фатеев, славу которому принесла роль в сериале «Глухарь», арестованный за педофилию, повесился в СИЗО, пишет ... подробнее →
В ВР хотят перенести День Независимости: подробности12.10.2018 19:45
В Украине могут установить второй День Независимости. Как передает replyua.net , группа внефракционных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламентариев проект закона №9193, в ... подробнее →
Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода12.10.2018 19:30
МВД России разработало проект постановления правительства, по которому срок безвизового непрерывного нахождения в РФ «граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской ... подробнее →
Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек12.10.2018 19:14
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек. Вот что узнали ... подробнее →
Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос12.10.2018 19:00
Москва готова предпринять активные шаги в случае гонений против церкви Московского патриархата в Украине по аналогии защиты русскоговорящих. Со зловещими угрозами в адрес Украины сегодня в Москве ... подробнее →
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены20:31
- Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва20:15
- На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска 20:00
- Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"19:46
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги