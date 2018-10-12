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Ожесточенные бои идут на Луганском направлении, позиции ВСУ расстреливают из минометов За сутки от 7 до 18 часов оккупационные войска в Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения ... подробнее →

Для восстановления сил взрослому человеку необходим полноценный 8-часовой сон. В наше время проблемы с нарушением сна не редкость. Одной из причин бессонницы является неправильное питание, ... подробнее →

Студентов вузов, расположенных на оккупированной части Донецкой области, заставили дать письменные обязательства о том, что на предстоящих "выборах" главаря "ДНР" они поддержат нынешнего "и. о. ... подробнее →

Армия Украины ответила врагу на провокации. В итоге был уничтожен взводный опорный пункт наряду с блиндажом, где находились терро ристы. Видео было опубликовано на "Фейсбуке" одним из офицеров ... подробнее →

Президент Украины Петр Порошенко считает, что формула «мир в обмен на территории – это иллюзия». Об этом сегодня, 12 октября, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ... подробнее →

Сегодня, 12 октября, в Черниговской области, как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины, на военных складах боеприпасов под Ичней возросла ... подробнее →

Приметы на Покрова: какая погода будет зимой 12.10.2018 20:55 В этот день примечали подсказки природы и знали: как скоро выпадет первый снег и сколько он пролежит 14 октября отмечаем великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Наши предки ... подробнее →