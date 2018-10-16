Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение16.10.2018 22:31
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении дня 16 октября, с 7 до 18 часов, боевики устроили шесть обстрелов позиций украинских войск. Противник один раз применил ... подробнее →
"Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО16.10.2018 21:59
Иностранное издание ВВС опубликовало на своем канале в "Ютубе" видеоролик, в котором показаны переселенцы Донбасса, что обжились в Чернобыле. Они сообщают, что радиация их убивает, но медленно, а ... подробнее →
В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»16.10.2018 21:25
В оккупированной Фащевке Луганской области неизвестные ночью украли со здания «поселкового совета» так называемый «герб ЛНР». Об этом сообщают в социальных сетях в паблике ... подробнее →
Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость16.10.2018 20:48
Россия усиленно готовится к конфронтации с Украиной в Азовском море и перебрасывает в акваторию боевые корабли. "Украинский Милитарный портал" сообщил, что в Азовское море для усиления береговой ... подробнее →
Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2716.10.2018 20:11
В Винницкой области в результате крушения истребителя Су-27 во время международных учений «Чистое небо — 2018» погибли два пилота. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, ... подробнее →
Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?16.10.2018 19:54
Кабмин наконец позволил всем гражданам Украины оформлять пластиковую ID-карту вместо обычного паспорта. С 1 ноября все желающие смогут сделать это без лишних хлопот. Центр общественного мониторинга и ... подробнее →
Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой16.10.2018 19:42
Торговля с оккупантами и террористами - то, для чего нет ни одной уважительной причины, и те, кто этим занимается, должны быть обязательно приданы огласке. Такое мнение на брифинге в "Украинских ... подробнее →
Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?16.10.2018 19:20
Украина как никогда близка к созданию Единой поместной церкви. Вечером 11 октября стало известно, что Синод Вселенского патриархата принял решение о начале процесса предоставления автокефалии ... подробнее →
Как будет работать скорая помощь после реформы?16.10.2018 19:09
Согласно закону об экстренной медицинской помощи, время прибытия скорой на место вызова составляет 10 минут в городах и 20 минут в сельской местности. Однако в жизни продолжительность ожидания ... подробнее →
Крушение Су-27 в Винницкой области: обнаружены обломки истребителя16.10.2018 19:08
Стали известны новые подробности крушения украинского истребителя Су-27УБ, разбившегося сегодня, 16 октября, во время международных учений "Чистое небо – 2018". Обломки потерпевшего ... подробнее →
Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО16.10.2018 18:42
Сегодня на переговорах ТКГ в Минске украинская сторона пообещала 18 октября начать восстановление линии связи мобильного оператора Vodafone в районе оккупированной Еленовки. Об этом заявила ... подробнее →
"Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ16.10.2018 18:09
Хоть украинский флот пока не так силен, как российский, но в случае атаки выполнит любую поставленную задачу. Об этом рассказал командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →
В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции16.10.2018 17:38
На подконтрольной группировке «ДНР» территории прошли ряд задержаний по подозрению в коррупции. Об этом заявил исполняющий обязанности главы «ДНР» Денис Пушилин, передает ... подробнее →
Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили16.10.2018 17:01
Вчера вечером поселок Гольмовский, расположенный на севере оккупированной Горловки попал под обстрел, в результате чего повреждено восемь гаражей и два транспортных средства. Об этом сегодня ... подробнее →
Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия16.10.2018 16:41
Уголовное производство по взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области, начатое по признакам халатности, переквалифицировали в диверсию. В Главной военной прокуратуре Украины ... подробнее →
ЕС без проблем покупает украинский лес как "дрова" - британский эколог16.10.2018 16:22
В июле этого года авторитетная международная организация Earthsight обнародовала результаты масштабного расследования экспорта украинского леса в страны ЕС через подставные фирмы. за которыми стояли ... подробнее →
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