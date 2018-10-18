На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай18.10.2018 23:43
Сегодня на КПВВ «Марьинка» с пересекающей линию разграничения женщиной произошел несчастный случай. Об этом сообщает БФ «Право на защиту». По информации, жительница ... подробнее →
И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов18.10.2018 22:43
Несколько десятков процентов от тех, кто получает субсидии на жилищно-коммунальные услуги, являются неправомерными получателями субсидий. Об этом сегодня, 18 октября, сообщил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики ... подробнее →
Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев18.10.2018 22:31
За прошедшую неделю в Украине гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 153 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Общественного центра ... подробнее →
Назван новый способ покончить с тягой к курению18.10.2018 22:17
Вещество снижает зависимость от никотина. Специалисты Научно-исследовательского института Скриппса разработали «лекарство», позволяющее победить тягу к курению, об этом рассказал ... подробнее →
В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время18.10.2018 22:05
Мариупольские депутаты приняли решение из средств городского совета поощрить премиями 15 сотрудников правоохранительных органов, которые в неслужебное время самостоятельно раскрыли преступления и задержали преступников . Об этом сообщает mariupolnews. ... подробнее →
СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро18.10.2018 21:49
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко сообщил, что Россия готовится к вооруженному нападению на Украину. Об этом он сообщил в Одессе в рамках ... подробнее →
Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов18.10.2018 21:30
Ведомство сохранило установленные ранее уровни доходности: 7% по 8-месячным бумагам и 7,5% – по более длинным. Министерство финансов Украины после выплат 17 октября 501 млн долл. по ранее ... подробнее →
Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России"18.10.2018 21:20
Поступило сообщение о том, что США может предоставить Украине фрегаты, которые способны потопить военный флот России. Технические характеристики вполне позволяют это сделать. Украинский ... подробнее →
Госдума России назвала Украину "террористическим государством"18.10.2018 21:07
Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором угрожает Украине "катастрофическими последствиями" в случае "нового наступления на Донбассе" Заявление "в связи с обострением ситуации" поддержали 408 депутатов российского ... подробнее →
В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма18.10.2018 20:53
США планируют ужесточать санкции в отношении России, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины , каждые несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер, ... подробнее →
Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины18.10.2018 20:39
По словам Путина, в РФ намерены дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы в Украине Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения ... подробнее →
Андреевская церковь после реставрации откроется для посещений18.10.2018 20:26
Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому Патриархату и полной реставрации будет вновь открыта для посетителей Соответствующее заявление об пользовании Андреевской церковью ... подробнее →
В России хотят упростить получение гражданства украинцами18.10.2018 20:13
В Госдуме сегодня, во время обсуждения заявления о ситуации в Украине , депутаты заявили, что намерены рассмотреть на следующей неделе законопроект № 527255-7 об упрощенном получении ... подробнее →
В Раде объяснили целесообразность трехлетнего планирования бюджета18.10.2018 20:00
Благодаря такому механизму будет введен четкий алгоритм выделения средств, считают в бюджетном комитете. Внесением изменений в бюджетный кодекс №8044 о введении трехлетнего планирования бюджета ... подробнее →
Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы18.10.2018 19:53
Оккупанты на Донбассе применяют против бойцов ВСУ ракеты В течение дня оккупационные войска в Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ... подробнее →
Путин разразился циничным заявлением: "Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем"18.10.2018 19:39
Российский лидер уверяет, что россияне готовы отдать жизнь за родину, но за кого они тогда гибнут на украинской земле . Президент РФ Владимир Путин дал понять, что его страна не ... подробнее →
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- Помощникам "выбором" на Донбассе светит уголовная ответственность16:45
- Ночью обещают заморозки16:31
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура16:00
- В центре Киева прогремело три взрыва15:45
- Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах15:30
- Стали известны планы России на Азовское море15:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями