Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО

19.10.2018 23:47

Правоохранители Донецкой области задержали жителя села Очеретино, летом 2014 года вступившего в ряды оккупантов ОРДО и до 2018 года несшего «службу» в танковом батальоне ... подробнее →

В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»

19.10.2018 23:31

Во временно оккупированном Луганске ситуация с медициной переходит в критическую стадию. Люди не могут вызвать «скорую». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →

Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов

19.10.2018 23:27

Фото смертельного "подарка" от ВСУ террористы показали сами. По словам боевиков, этот "подарок" уже принес боевикам массу проблем. Об усовершенствованной гранате в Facebook рассказал и ... подробнее →

В Украине повысили тариф на газ: оглашены новые цены

19.10.2018 23:17

Соответствующие решение принял Кабинет министров 19 октября. Газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и ... подробнее →

Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака

19.10.2018 22:41

Интересно, что ожидаемый женщиной подарок часто связан с ее датой рождения. Вот какой подарок она хочет получить согласно знаку Зодиака: Овен Девушка-Овен не хочет ожерелье, она хочет ... подробнее →

Самая жуткая и темная черта вашего характера по знаку Зодиака

19.10.2018 22:32

Большинство любителей астрологии выбирают самые лучшие качества своего знака и делают вид, будто в них нет ничего страшного, странного или неприятного. Но на самом деле у каждого знака Зодиака ... подробнее →

Важная информация! По новым правилам: кто в Украине получит высокие пенсии

19.10.2018 22:25

В Украине максимальный размер пенсии ограничен до 14,3 тыс. грн. Но и на такую пенсию могут претендовать только единицы.  Об этом пишет  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ . Для высокой пенсии необходимо ... подробнее →

Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)

19.10.2018 22:10

Блогер Денис Казанский рассказал о том, что лидер сепаратистов из "ДНР" Денис Пушилин проходил службу в рядах ВСУ. Это означает, что он давал клятву защищать Украину. Однако это не помешало ... подробнее →

Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за час, – Хуг

19.10.2018 22:00

Военную часть конфликта на Донбассе можно остановить за считанные часы, но на полное его завершение уйдет намного больше времени. Такое мнение первый заместитель председателя специальной ... подробнее →

"Если вы живыми уйдете, я тот, кем вы меня называете", - Кадыров угрожает участникам протестов в Ингушетии

19.10.2018 21:45

Глава Чечни уверен: если закон о передаче земли подписан и одобрен в Москве, то любые народные протесты бессмысленны. Он ничего никому обратно возвращать не собирается. Глава Чечни Рамзан ... подробнее →

В Донецке опять прогремел мощный взрыв

19.10.2018 21:32

Жители оккупированного Донецка сообщают о сильном взрыве, прогремевшем в районе жилмассива Текстильщик Кировского района города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях. В комментариях люди ... подробнее →

В Краматорске пограничник требовал 3 тысячи гривен за провоз товаров

19.10.2018 21:15

Правоохранители уличили в систематических взятках инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В ДНР сегодня праздник. Пушилин выступил с призывом

19.10.2018 21:00

В центре оккупированного Донецке сегодня прошел митинг в честь празднования «дня государственного флага ДНР». Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Врио главаря ... подробнее →

Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие

19.10.2018 20:43

Когда местным "стражам порядка" удалось по горячим следам найти и задержать отморозков, выяснилось, что практически каждый из них имеет судимость за плечами. И все без исключения воевали в "ополчении ... подробнее →

Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев

19.10.2018 20:30

В пятницу, 19 октября так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, как пишет  replyua.net , заявила сепаратистским средствам массовой информации, что боевики незаконного ... подробнее →

Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи

19.10.2018 20:13

Россия решила усилить охрану Крымского моста в связи с терактом в оккупированной Керчи. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает " Интерфакс ". По его словам, существуют ... подробнее →

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