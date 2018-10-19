Расстреливал украинцев. На Донетчине задержан танкист ОРДО19.10.2018 23:47
Правоохранители Донецкой области задержали жителя села Очеретино, летом 2014 года вступившего в ряды оккупантов ОРДО и до 2018 года несшего «службу» в танковом батальоне ... подробнее →
В Луганске критическая ситуация, массово увольняются медики. Люди не могут вызвать «скорую»19.10.2018 23:31
Во временно оккупированном Луганске ситуация с медициной переходит в критическую стадию. Люди не могут вызвать «скорую». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →
Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов19.10.2018 23:27
Фото смертельного "подарка" от ВСУ террористы показали сами. По словам боевиков, этот "подарок" уже принес боевикам массу проблем. Об усовершенствованной гранате в Facebook рассказал и ... подробнее →
В Украине повысили тариф на газ: оглашены новые цены19.10.2018 23:17
Соответствующие решение принял Кабинет министров 19 октября. Газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и ... подробнее →
Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака19.10.2018 22:41
Интересно, что ожидаемый женщиной подарок часто связан с ее датой рождения. Вот какой подарок она хочет получить согласно знаку Зодиака: Овен Девушка-Овен не хочет ожерелье, она хочет ... подробнее →
Самая жуткая и темная черта вашего характера по знаку Зодиака19.10.2018 22:32
Большинство любителей астрологии выбирают самые лучшие качества своего знака и делают вид, будто в них нет ничего страшного, странного или неприятного. Но на самом деле у каждого знака Зодиака ... подробнее →
Важная информация! По новым правилам: кто в Украине получит высокие пенсии19.10.2018 22:25
В Украине максимальный размер пенсии ограничен до 14,3 тыс. грн. Но и на такую пенсию могут претендовать только единицы. Об этом пишет ОБОЗРЕВАТЕЛЬ . Для высокой пенсии необходимо ... подробнее →
Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)19.10.2018 22:10
Блогер Денис Казанский рассказал о том, что лидер сепаратистов из "ДНР" Денис Пушилин проходил службу в рядах ВСУ. Это означает, что он давал клятву защищать Украину. Однако это не помешало ... подробнее →
Военную часть конфликта на Донбассе можно прекратить за час, – Хуг19.10.2018 22:00
Военную часть конфликта на Донбассе можно остановить за считанные часы, но на полное его завершение уйдет намного больше времени. Такое мнение первый заместитель председателя специальной ... подробнее →
"Если вы живыми уйдете, я тот, кем вы меня называете", - Кадыров угрожает участникам протестов в Ингушетии19.10.2018 21:45
Глава Чечни уверен: если закон о передаче земли подписан и одобрен в Москве, то любые народные протесты бессмысленны. Он ничего никому обратно возвращать не собирается. Глава Чечни Рамзан ... подробнее →
В Донецке опять прогремел мощный взрыв19.10.2018 21:32
Жители оккупированного Донецка сообщают о сильном взрыве, прогремевшем в районе жилмассива Текстильщик Кировского района города. Об этом дончане сообщают в социальных сетях. В комментариях люди ... подробнее →
В Краматорске пограничник требовал 3 тысячи гривен за провоз товаров19.10.2018 21:15
Правоохранители уличили в систематических взятках инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В ДНР сегодня праздник. Пушилин выступил с призывом19.10.2018 21:00
В центре оккупированного Донецке сегодня прошел митинг в честь празднования «дня государственного флага ДНР». Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Врио главаря ... подробнее →
Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие19.10.2018 20:43
Когда местным "стражам порядка" удалось по горячим следам найти и задержать отморозков, выяснилось, что практически каждый из них имеет судимость за плечами. И все без исключения воевали в "ополчении ... подробнее →
Боевики «ДНР» готовы передать Украине 19 осужденных украинцев19.10.2018 20:30
В пятницу, 19 октября так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, как пишет replyua.net , заявила сепаратистским средствам массовой информации, что боевики незаконного ... подробнее →
Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи19.10.2018 20:13
Россия решила усилить охрану Крымского моста в связи с терактом в оккупированной Керчи. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает " Интерфакс ". По его словам, существуют ... подробнее →
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- Помощникам "выбором" на Донбассе светит уголовная ответственность16:45
- Ночью обещают заморозки16:31
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура16:00
- В центре Киева прогремело три взрыва15:45
- Мобильные операторы придумали, как обогатиться на украинцах15:30
- Стали известны планы России на Азовское море15:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями