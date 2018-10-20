Лабораторные исследования питьевой воды в распределительной сети Бахмута (Донецкая обл.) показали несоответствие воды нормативам по запаху. Об этом сообщает Бахмутский районный филиал ГУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины». Неприятный запах чувствуют все ... подробнее →

В сети показали наглядные последствия оккупации российскими войсками Донбасса Историю предпринимателя, который жил и работал в Горловке, рассказал журналист и блогер Денис Казанский. ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты при выезде граждан в Украину проверяют регистрацию автомобилей в «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Уже ... подробнее →

Оккупированному Донецку представили бюллетени, которыми он "изберет" главарем "ДНР" любимчика Кремля Дениса Пушилина. Дончане обозлены и уже на грани взрыва, передает "Диалог.UA". Кремль ... подробнее →

В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция 20.10.2018 22:27 В 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. В Украине в 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил ... подробнее →

7 причин завести мужчину моложе себя 20.10.2018 22:04 А Вы что думаете по этому поводу? Огромной глупостью я считаю тот факт, что женщины редко заводят отношения с мужчинами младше себя. – Это все ненадолго! Он все равно на меня не клюнет! – ноют они. Киснут и рассматривают свой ... подробнее →

На Донбассе ранен украинский военный 20.10.2018 21:50 Сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино. На Донбассе в течение текущих суток, 20 октября, сепаратисты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается ... подробнее →