Речь идет о пище, богатой азотистыми соединениями. Группа исследователей из Австралии пришла к выводу, что пища, богатая растительными нитратами, помогает избежать потери зрения, связанной с дегенерацией желтого пятна. Об этом ... подробнее →

В прифронтовых городах Донбасса очень выросла аренда жилья. А местные жители предлагают за деньги услугу временной прописки пенсионерам с временно неподконтрольной украинской власти территории. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии ... подробнее →

Сепаратисты вынесли обвиняемому приговор в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Мужчину осудили за, что, по данным луганских боевиков, он публиковал в соцсетях ... подробнее →

Даже, как говорится, упоротые сторонники "ДНР" вынуждены признавать, что "армия молодой республики" разваливается прямо-таки спринтерскими темпами. Один из таких сторонников, Вадим Довгалюк-Касимов, ... подробнее →

Первый комментарий относительно новой договоренности между Украиной и Международным валютным фондом о 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by сделали послы стран ... подробнее →

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) пограничники, совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил, предотвратили незаконную перевозку товара через линию разграничения. Так, во время ... подробнее →

Американские ученые научились оценивать продолжительность жизнь человека по генетическим данным. Соответствующие результаты работы о новых методах они представили на собрании Американского ... подробнее →

Сумской преподаватель создал съедобную посуду с целью уменьшить уровень загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает replyua.net , ссылаясь на Униан. Учёный Сумского аграрного ... подробнее →

К санкциям против РФ присоединилась Украина и еще три страны 22.10.2018 21:14 Украина, Норвегия и страны-претенденты на вступление в Евросоюз Албания и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении еще на шесть месяцев санкций против России. Об этом сообщается на ... подробнее →

В Кремле объяснили, почему в смерти Захарченко считают виновной Украину 22.10.2018 20:45 Российские власти делают выводы о причастности Киева к убийству главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко на основе информации, которая собирается на месте преступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ... подробнее →