Нужны войска: стало известно, как оккупация Крыма подстегнула страны НАТО 23.10.2018 23:49 Аннексия Крыма лишь подтвердила верность решения, считает посол республики Латвия в Украине Без участия в таких крупных международных союзах как ЕС и НАТО Латвии было бы очень трудно сохранить ... подробнее →