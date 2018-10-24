Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных24.10.2018 21:30
Вы – тот, кто может дотянуться до звезд. Вы – тот, кто изобретает, создает и исследует, пишет esotericblog . Хотите узнать, чем вы выделяетесь среди всех остальных, согласно ... подробнее →
Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"24.10.2018 21:15
Синдром ночного питания часто провоцируют гормональные сбои. О том, что такое ночной жор, многие из нас прекрасно знают. Вроде бы уже пора ложиться спать, а нас тянет не в кровать под теплое ... подробнее →
Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды24.10.2018 21:00
Почему надо отказаться от шумных компаний, а про алкоголь просто забыть Уже совсем скоро, через неделю, во всем мире будут праздновать День всех святых или как его еще называют Halloween. Многие ... подробнее →
Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг24.10.2018 20:47
Пересечение пешеходного моста через реку Северский Донец возле единственного в Луганской области контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее. ... подробнее →
В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены24.10.2018 20:31
Сегодня Кабмин Украины согласовал увольнение четырех глав областных государственных администраций. Такую информацию сообщили украинские СМИ. По данным СМИ, соответствующее решение было принято на ... подробнее →
Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва24.10.2018 20:15
В Нью-Йорке из-за подозрительной посылки эвакуировали Time Warner Center, в котором располагается офис телеканала CNN, сообщатся в Twitter AFP. Посылка пришла утром по почте и ... подробнее →
На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска24.10.2018 20:00
На Донбассе есть три участка возле которых возможно открытие дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в ... подробнее →
Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"24.10.2018 19:46
Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко очень не повезло 31 августа. Он мог избежать смерти. Важной деталью о ликвидации главаря террористов поделился российский пропагандист Семен ... подробнее →
В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие24.10.2018 19:32
На пятый год войны на Донбассе назад в Россию начали возвращаться российские боевики, которые везут домой не только оружие, но и посттравматический синдром с острым желание решать любые вопросы с ... подробнее →
В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»24.10.2018 19:15
Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО вводит жесткую систему учета и контроля лиц призывного возраста. Об этом сообщают в ГУР МОУ. В украинской разведке отмечают, что до ... подробнее →
Как Пушилин в “выборах побеждал”24.10.2018 19:00
В преддверии “выборов” главы “ДНР” (по сути, выборов Пушилина) 11 ноября, пропаганда боевиков набирает обороты. Сказки о “карателях” и “бендеровцах” ... подробнее →
Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры24.10.2018 18:46
В Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад - 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Как выяснили журналисты «Фразы», эти монеты - ... подробнее →
На съемках фильма Безрукова произошла жуткая трагедия24.10.2018 18:32
В России во время съемок масштабного военного фильма «Ильинский рубеж», в создании которого участвует один из любимых актеров Путина Сергей Безруков, трагически погиб каскадер. По ... подробнее →
Ответственность на России: глава МИД Италии обвинил пьяных болельщиков ЦСКА за происшествие в Риме24.10.2018 18:17
Итальянское руководство возложило ответственность за инцидент в римском метро на российских граждан. Глава итальянского МИД Маттео Сальвини заявил, что аварию на эскалаторе спровоцировали ... подробнее →
Медики подсказали, какой напиток поможет вылечить грипп24.10.2018 18:00
Апельсиновый сок может быть лечебным при гриппе и простуде. Доктор Крис Стил, выступающий в утренней программе This Morning на британском канале ITV, порекомендовал при гриппе ежедневно ... подробнее →
Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь24.10.2018 17:30
Американские ученые в ходе эксперимента узнали о способности собак воспринимать человеческий язык. Собаки могут отличать слова от псевдослов. К такому выводу пришли американские ученые, пишет ... подробнее →
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