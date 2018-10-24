Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных

24.10.2018 21:30

Вы – тот, кто может дотянуться до звезд. Вы – тот, кто изобретает, создает и исследует, пишет  esotericblog . Хотите узнать, чем вы выделяетесь среди всех остальных, согласно ... подробнее →

Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"

24.10.2018 21:15

Синдром ночного питания часто провоцируют гормональные сбои. О том, что такое ночной жор, многие из нас прекрасно знают. Вроде бы уже пора ложиться спать, а нас тянет не в кровать под теплое ... подробнее →

Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды

24.10.2018 21:00

Почему надо отказаться от шумных компаний, а про алкоголь просто забыть Уже совсем скоро, через неделю, во всем мире будут праздновать День всех святых или как его еще называют Halloween. Многие ... подробнее →

Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг

24.10.2018 20:47

Пересечение пешеходного моста через реку Северский Донец возле единственного в Луганской области контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее. ... подробнее →

В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены

24.10.2018 20:31

Сегодня Кабмин Украины согласовал увольнение четырех глав областных государственных администраций. Такую информацию сообщили украинские СМИ. По данным СМИ, соответствующее решение было принято на ... подробнее →

Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва

24.10.2018 20:15

В Нью-Йорке из-за подозрительной посылки эвакуировали Time Warner Center, в котором располагается офис телеканала CNN, сообщатся в  Twitter  AFP. Посылка пришла утром по почте и ... подробнее →

На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска

24.10.2018 20:00

На Донбассе есть три участка возле которых возможно открытие дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в ... подробнее →

Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"

24.10.2018 19:46

Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко очень не повезло 31 августа. Он мог избежать смерти. Важной деталью о ликвидации главаря террористов поделился российский пропагандист Семен ... подробнее →

В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие

24.10.2018 19:32

На пятый год войны на Донбассе назад в Россию начали возвращаться российские боевики, которые везут домой не только оружие, но и посттравматический синдром с острым желание решать любые вопросы с ... подробнее →

В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»

24.10.2018 19:15

Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО вводит жесткую систему учета и контроля лиц призывного возраста. Об этом сообщают в ГУР МОУ. В украинской разведке отмечают, что до ... подробнее →

Как Пушилин в “выборах побеждал”

24.10.2018 19:00

В преддверии “выборов” главы “ДНР” (по сути, выборов Пушилина) 11 ноября, пропаганда боевиков набирает обороты. Сказки о “карателях” и “бендеровцах” ... подробнее →

Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры

24.10.2018 18:46

В Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад - 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Как выяснили журналисты «Фразы», эти монеты - ... подробнее →

На съемках фильма Безрукова произошла жуткая трагедия

24.10.2018 18:32

В России во время съемок масштабного военного фильма «Ильинский рубеж», в создании которого участвует один из любимых актеров Путина Сергей Безруков, трагически погиб каскадер. По ... подробнее →

Ответственность на России: глава МИД Италии обвинил пьяных болельщиков ЦСКА за происшествие в Риме

24.10.2018 18:17

Итальянское руководство возложило ответственность за инцидент в римском метро на российских граждан. Глава итальянского МИД Маттео Сальвини заявил, что аварию на эскалаторе спровоцировали ... подробнее →

Медики подсказали, какой напиток поможет вылечить грипп

24.10.2018 18:00

Апельсиновый сок может быть лечебным при гриппе и простуде. Доктор Крис Стил, выступающий в утренней программе This Morning на британском канале ITV, порекомендовал при гриппе ежедневно ... подробнее →

Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь

24.10.2018 17:30

Американские ученые в ходе эксперимента узнали о способности собак воспринимать человеческий язык. Собаки могут отличать слова от псевдослов. К такому выводу пришли американские ученые, пишет ... подробнее →

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