В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд

30.10.2018 23:46

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе Путиловского моста поставили новый блокпост и полностью перекрыли проезд. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО

30.10.2018 23:45

На сегодняшнее заседание Совбеза ООН Россия в рамках рассмотрения ситуации в ОРДЛО пригласила выступить представителей «ЛНР». Об этом сообщают СМИ Так, члены российской делегации ... подробнее →

«Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке

30.10.2018 23:17

Оккупационная власть неподконтрольной украинскому правительству Горловки обнародовала цены на основные продукты питания. Цифры представлены на одном из сайтов «ДНР». Отмечается, что ... подробнее →

Москва и Киев внезапно провели "обмен пленными": появились детали операции по обмену моряков с "Норда" на украинцев в РФ

30.10.2018 22:36

Украина и Россия провели взаимный обмен моряков, о чем официально сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, передает dialog.ua . Семь российских ... подробнее →

Киев уйдёт под воду: эксперты предупреждают, под водой может исчезнуть все живое

30.10.2018 22:16

Эксперты предостерегают, что по явным признакам, на Киев надвигаются масштабные наводнения. В среднем раз в 30 лет в Днепре происходит большой паводок. Последний раз такие водные катастрофы случались ... подробнее →

Занимают лучшие позиции. Волонтер сообщил о продвижении ВСУ в «серой зоне»

30.10.2018 21:38

Украинские военнослужащие ежедневно продвигаются вперед в серой зоне на Донбассе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com . По его словам, ... подробнее →

Названы дата и место встречи Порошенко и Путина: впервые за два года

30.10.2018 21:07

Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин собираются встретится Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения ... подробнее →

Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника

30.10.2018 20:39

Пропагандисты оккупационных «властей ЛНР» распространяют среди жителей временно оккупированных территорий Луганской области информацию, что тем, кто проголосует за Пасечника, выдадут ... подробнее →

На Луганщині у військовій частині стався вибух: Один воїн загинув, ще одного поранено

30.10.2018 20:11

У Новоайдарі на території військової частини ЗСУ стався вибух невстановленого предмету, в результаті чого загинув 42-річний боєць з Вінничини і ще один дістав поранення. Про це повідомляє ... подробнее →

Зеленский: если люди хотят говорить по-русски — отцепитесь! Пусть говорят по-русски

30.10.2018 19:38

Зеленский считает, что народ оккупированного РФ Донбасса и аннексированного Крыма имеет право говорить по-русски, поэтому официальная власть должна это понять и оставить их в покое. Такие слова от ... подробнее →

Донбасс возвращается в Украину: спикер Минобороны Украины сообщил радостные новости. ВИДЕО

30.10.2018 19:07

Сегодня, 30 октября, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что среди жителей оккупированных территорий растут проукраинские настроения. того, спикер Праута ... подробнее →

«Скорая», маршрутки и «Джили»: В неподконтрольной Макеевке столкнулись 4 автомобиля. ВИДЕО

30.10.2018 18:51

Сегодня, 30 октября, в неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Столкнулись автобус ПАЗ (маршрут № 8), БАЗ «Дельфин» (маршрут ... подробнее →

На Донбассе после обстрела чуть не погибли пропагандисты РосТВ

30.10.2018 18:11

Известный российский пропагандист канала "Россия-24" Александр Сладков попал под обстрел на Донбассе и едва не погиб, опубликовав видео разорвавшегося снаряда в нескольких десятках метров от ... подробнее →

Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине

30.10.2018 17:44

Переселенцы. Меняется образ – меняется восприятие слова. Уже не наблюдается бесконечного потока людей, обезумевших от обстрелов, недосыпания и ужаса неопределённости собственного будущего, как ... подробнее →

Климкин рассказал, при каких условиях возможно двойное гражданство для украинцев

30.10.2018 17:21

Украинское общество должно рассмотреть вопрос о том, чтобы граждане Украины могли иметь несколько гражданств. Об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

Противник не снижает интенсивность обстрелов: ранен один боец ВСУ. Карта ООС

30.10.2018 17:12

За прошедшие сутки противник 20 раз обстреливал наши позиции, запрещенное оружие при этом не использовалось. Во время боевых действий получил ранение один военнослужащий ВСУ. Такая информация ... подробнее →

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