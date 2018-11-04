Построенный россиянами мост затопило: сотни людей "отрезаны от материка", пострадавших эвакуируют (ВИДЕО)04.11.2018 23:25
После жесткого разгула природной стихии на юге России и оккупированном Крыму, под ударом оказался Ростов-на-Дону. В городе коллапс после затопления острова "Зеленый". В российском ... подробнее →
В Горловке отправили «полицию» в «усиление»04.11.2018 22:41
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти «ДНР» отправили «полицию» в «усиление». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают в соцсетях жители временно ... подробнее →
Женщин оставят без декрета: Кабмин решил «купить» матерей04.11.2018 22:20
В Украине продолжают реформировать медицину, на этот раз новшества коснулись младенцев. Так, по словам заместителя министра социальной политики Александры Чуркиной, с 1 января 2019 года ... подробнее →
Политолог Виталий Кулик: Украине надо научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль04.11.2018 22:03
Когда и каким способом возможно решить вооруженный конфликт на Донбассе, кто зарабатывает на войне, каковы последствия затопления шахт в «ДНР»… Эти и иные темы « Донецкие ... подробнее →
Названа польза и вред гранатового сока04.11.2018 21:41
Наиболее благоприятное воздействие сок граната оказывает на пищеварительную систему. Еще наши далёкие предки употребляли гранат, как средство борьбы с болезнями и применяли в пищевом ... подробнее →
Названы главные проблемы переселенцев на пятом году войны на Донбассе04.11.2018 21:21
Более 1,5 миллиона переселенцев из ныне неподконтрольной Киеву части Донбасса и Крыма живет в разных регионах Украины. Значительное количество людей продолжает находиться в зоне конфликта, выезжая иногда на подконтрольную территорию, в частности, для ... подробнее →
Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни04.11.2018 21:00
В Донецкой области действующие правила пересечения линии разграничения остаются в силе. Как пишет AVDEEVKA.CITY , представители организации «Донбасс SOS» часто получают обращения по поводу порядка перемещения товаров через линию ... подробнее →
Пересечение линии разграничения в Донбассе: общественники напомнили важные моменты04.11.2018 20:44
В Донецкой области действующие правила пересечения линии разграничения остаются в силе. Как пишет AVDEEVKA.CITY , представители организации «Донбасс SOS» часто получают ... подробнее →
Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза04.11.2018 20:29
В стенах украинского парламента появился законопроект, который предусматривает введение новых штрафов для граждан Об этом заявил адвокат Александр Гун. «На человека будут наложены штрафные санкции. Это является требованием Евросоюза, ... подробнее →
Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения04.11.2018 20:13
Грузовик и легковушка столкнулись в районе города Сонепат в штате Харьяна. В воскресенье, 4 ноября, в Индии грузовик столкнулся автомобилем, в результате чего погибли 12 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV. ... подробнее →
Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»04.11.2018 20:05
Жители временно не подконтрольного Украине Донецка сообщают о тяжелых боевыех действиях, которые слышны во всех районах города. Об этом дончане пишут в социальных сетях. По их данным, обстрелы и ... подробнее →
В Чернобыльской зоне задержали иностранцев.04.11.2018 19:55
Им грозит большой штраф. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС около села Бычки правоохранители задержали троих граждан Финляндии, незаконно проникших на территорию вне контрольно-пропускных пунктов ... подробнее →
Судебные иски по пенсиям переселенцев – выигрышные, но есть проблема04.11.2018 19:40
Переселенцы, которые обращаются с помощью адвокатов в суд, выигрывают свои дела и доказывают в судебном порядке, что действия управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) были незаконными. Об этом ... подробнее →
Вступление в наследство в Украине: кто может лишиться права на имущество04.11.2018 19:29
Украинское законодательство готовит изменения для тех, кто собирается вступить в наследство. Украинцы должны быть готовы к тому, что с 1 ноября 2018 года, кое-кто может лишиться права стать ... подробнее →
Резкое похолодание до минус 14 градусов: Украину накроют первые морозы, холода нагрянут совсем скоро04.11.2018 19:13
Предстоящая неделя еще порадует украинцев теплом, причем в отдельных регионах температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла. Однако уже с выходных, 10-11 ноября, в страну придут первые ... подробнее →
Как улучшить отношения между супругами?04.11.2018 19:00
Иногда стабильные семейные отношения взрываются по самому неожиданному пустячному поводу. Почему в одинаковых ситуациях одни пары проявляют взаимное терпение и понимание, тогда как другие со звоном ... подробнее →
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