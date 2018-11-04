Когда и каким способом возможно решить вооруженный конфликт на Донбассе, кто зарабатывает на войне, каковы последствия затопления шахт в «ДНР»… Эти и иные темы « Донецкие ... подробнее →

В Украине продолжают реформировать медицину, на этот раз новшества коснулись младенцев. Так, по словам заместителя министра социальной политики Александры Чуркиной, с 1 января 2019 года ... подробнее →

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что оккупационные «власти «ДНР» отправили «полицию» в «усиление». Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают в соцсетях жители временно ... подробнее →

После жесткого разгула природной стихии на юге России и оккупированном Крыму, под ударом оказался Ростов-на-Дону. В городе коллапс после затопления острова "Зеленый". В российском ... подробнее →

В Донецкой области действующие правила пересечения линии разграничения остаются в силе. Как пишет AVDEEVKA.CITY , представители организации «Донбасс SOS» часто получают ... подробнее →

В Донецкой области действующие правила пересечения линии разграничения остаются в силе. Как пишет AVDEEVKA.CITY , представители организации «Донбасс SOS» часто получают обращения по поводу порядка перемещения товаров через линию ... подробнее →

Более 1,5 миллиона переселенцев из ныне неподконтрольной Киеву части Донбасса и Крыма живет в разных регионах Украины. Значительное количество людей продолжает находиться в зоне конфликта, выезжая иногда на подконтрольную территорию, в частности, для ... подробнее →

Наиболее благоприятное воздействие сок граната оказывает на пищеварительную систему. Еще наши далёкие предки употребляли гранат, как средство борьбы с болезнями и применяли в пищевом ... подробнее →

Украинцев будут наказывать по-новому: требование Евросоюза 04.11.2018 20:29 В стенах украинского парламента появился законопроект, который предусматривает введение новых штрафов для граждан Об этом заявил адвокат Александр Гун. «На человека будут наложены штрафные санкции. Это является требованием Евросоюза, ... подробнее →

Смертельное столкновение в Индии: погибли 12 человек, семеро получили ранения 04.11.2018 20:13 Грузовик и легковушка столкнулись в районе города Сонепат в штате Харьяна. В воскресенье, 4 ноября, в Индии грузовик столкнулся автомобилем, в результате чего погибли 12 человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает телеканал NDTV. ... подробнее →

Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град» 04.11.2018 20:05 Жители временно не подконтрольного Украине Донецка сообщают о тяжелых боевыех действиях, которые слышны во всех районах города. Об этом дончане пишут в социальных сетях. По их данным, обстрелы и ... подробнее →