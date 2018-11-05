Главари боевиков «ДНР» заявляют, что потерь в живой силе среди боевиков нет. Однако, потери есть. Имена ликвидированных боевиков становятся достоянием гласности. Вот что узнали « ... подробнее →

Смертоносная "Планета Х" все ближе подбирается к нашей планете. В конце октября шокированные пассажиры лайнера в Соединенных Штатах заметили "портал" из параллельной вселенной. По словам ... подробнее →

Реструктуризация должна начаться уже в конце ноября. Она коснется не только частных кредитов, но и кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. "Зеркало недели" сообщает, что реструктуризация будет ... подробнее →

Несмотря на протесты Европы и Украины, Кремль все равно проведет выборы в "республиках". Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близкий к подчиненному Путина Суркову, ... подробнее →

Перепутали с козой. В России на охоте застрелили крупного бизнесмена 05.11.2018 21:20 В Омской области России во время охоты по ошибке застрелили известного бизнесмена. Об этом сообщают росСМИ. По данным СМИ, это произошло 3 ноября, в 1,5 километра от аула Макушинский Тюкалинского района. Сообщается, что группа мужчин вышла на охоту ... подробнее →