Самые вредные для здоровья каши

27.02.2019 22:35

В списке оказался рис.  Диетологи назвали каши, которые больше всего вредят здоровью человека. Об этом пишет  Хроника.инфо  со ссылкой на  mir24.tv . Первое ... подробнее →

В Украине запретили популярное успокоительное российского производства

27.02.2019 22:03

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю наркотиков временно запретила для продажи серию популярного успокоительного препарата российского производства ... подробнее →

С марта почти 8 миллионам пенсионерам повысят пенсии

27.02.2019 21:41

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что автоматический перерасчет пенсий для украинцев подразумевает, что с 1 марта она будет увеличена для 8,1 млн из них. Сообщает портал  ... подробнее →

Гройсман придумал, как перестать покупать газ

27.02.2019 21:20

Украина имеет реальные шансы в течение пяти лет добиться независимости от импорта газа благодаря изменению работы Государственной службы геологии и недр и переходу на проведение открытых электронных ... подробнее →

Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков

27.02.2019 21:00

Бойцы ООС разгромили блиндаж скандальной группировки "ДНР" под названием "Сомали". Оккупанты жалуются на огромные потери. О проблемах "сомалийцев" рассказал в Twitter известный блогер ... подробнее →

Ядерная вот-вот начнется: Индия и Пакистан готовы обменяться ядерными ударами

27.02.2019 20:45

В связи с новым обострением конфликта вокруг оспариваемого региона Джамма и Кашмир Индия и Пакистан привели в боеготовность свои ядерные силы. Об этом сообщает  Reuters . Агентство ... подробнее →

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

27.02.2019 20:30

Украина не будет отправлять своего представителя на музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте UA: Суспільне мовлення. В тексте ... подробнее →

Розенко пояснил, когда пенсии жителям неподконтрольного Донбасса выплатят в полном объеме

27.02.2019 20:15

Выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет осуществляться в полном объеме только после восстановления территориальной целостности. Об этом заявил ... подробнее →

Ученые сделали еще один шаг к бессмертию

27.02.2019 20:00

Были исследованы нейрологические пути распространения информации о смерти. В журнале «PLoS Biology» появились результаты исследования биологов из Великобритании, которые установили, ... подробнее →

Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону

27.02.2019 19:44

Семейны доктор Александ Баранов ответил на все волнующие украинцев вопросы, передает " КП" в Украине ". Платить не придется - Ульяна Супрун говорила, что вопрос о выезде на дом врач решает ... подробнее →

ЦИК Украины подверглась масштабной хакерской атаке – СБУ

27.02.2019 19:30

Компьютеры ЦИК Украины подверглись масштабной кибератаке со стороны хакеров, о чем, как информируют корреспонденты  replyua.net , сообщает пресс-служба СБУ. Таким образом, ведомство сообщило, ... подробнее →

В Украине с апреля «доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту

27.02.2019 19:15

В Украине с апреля этого года правительственная программа «Доступные лекарства» переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а также заработает электронный ... подробнее →

В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе

27.02.2019 19:00

На ДОнбассе может быть объявлено весеннее перемирие. Об этом сегодня заявила так называемый «министр иностранных дел ДНР, полпред республики» в Контактной группе Наталья Никонорова. ... подробнее →

Порошенко подготовил "сюрприз" для депутатов-коррупционеров

27.02.2019 18:45

Глава Украины решил пресечь незаконное обогащение чиновников на законодательном уровне. Порошенко намерен безотлагательно внести в ВРУ законопроект относительно статьи о коррупции для народных ... подробнее →

«Киев» заминировали: пассажиров аэропорта срочно эвакуируют

27.02.2019 18:30

В Международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает  РБК-Украина  со ссылкой на Facebook аэропорта. Сообщается, ... подробнее →

6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель

27.02.2019 18:15

Ангелы - это существа великой силы, которые существуют во всех религиозных учениях в той или иной форме, пишет  lifter  и  Beliefnet.  Они существуют в ином измерении, выходящем ... подробнее →

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