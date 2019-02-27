Самые вредные для здоровья каши27.02.2019 22:35
В списке оказался рис. Диетологи назвали каши, которые больше всего вредят здоровью человека. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mir24.tv . Первое ... подробнее →
В Украине запретили популярное успокоительное российского производства27.02.2019 22:03
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю наркотиков временно запретила для продажи серию популярного успокоительного препарата российского производства ... подробнее →
С марта почти 8 миллионам пенсионерам повысят пенсии27.02.2019 21:41
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что автоматический перерасчет пенсий для украинцев подразумевает, что с 1 марта она будет увеличена для 8,1 млн из них. Сообщает портал ... подробнее →
Гройсман придумал, как перестать покупать газ27.02.2019 21:20
Украина имеет реальные шансы в течение пяти лет добиться независимости от импорта газа благодаря изменению работы Государственной службы геологии и недр и переходу на проведение открытых электронных ... подробнее →
Бойцы ООС организовали "лютый падеж" группировке "Сомали" - меткий удар ВСУ ликвидировал 9 боевиков27.02.2019 21:00
Бойцы ООС разгромили блиндаж скандальной группировки "ДНР" под названием "Сомали". Оккупанты жалуются на огромные потери. О проблемах "сомалийцев" рассказал в Twitter известный блогер ... подробнее →
Ядерная вот-вот начнется: Индия и Пакистан готовы обменяться ядерными ударами27.02.2019 20:45
В связи с новым обострением конфликта вокруг оспариваемого региона Джамма и Кашмир Индия и Пакистан привели в боеготовность свои ядерные силы. Об этом сообщает Reuters . Агентство ... подробнее →
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»27.02.2019 20:30
Украина не будет отправлять своего представителя на музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте UA: Суспільне мовлення. В тексте ... подробнее →
Розенко пояснил, когда пенсии жителям неподконтрольного Донбасса выплатят в полном объеме27.02.2019 20:15
Выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет осуществляться в полном объеме только после восстановления территориальной целостности. Об этом заявил ... подробнее →
Ученые сделали еще один шаг к бессмертию27.02.2019 20:00
Были исследованы нейрологические пути распространения информации о смерти. В журнале «PLoS Biology» появились результаты исследования биологов из Великобритании, которые установили, ... подробнее →
Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону27.02.2019 19:44
Семейны доктор Александ Баранов ответил на все волнующие украинцев вопросы, передает " КП" в Украине ". Платить не придется - Ульяна Супрун говорила, что вопрос о выезде на дом врач решает ... подробнее →
ЦИК Украины подверглась масштабной хакерской атаке – СБУ27.02.2019 19:30
Компьютеры ЦИК Украины подверглись масштабной кибератаке со стороны хакеров, о чем, как информируют корреспонденты replyua.net , сообщает пресс-служба СБУ. Таким образом, ведомство сообщило, ... подробнее →
В Украине с апреля «доступные лекарства» можно будет получить только по электронному рецепту27.02.2019 19:15
В Украине с апреля этого года правительственная программа «Доступные лекарства» переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), а также заработает электронный ... подробнее →
В ОРДО анонсировали договоренность о «весеннем перемирии» на Донбассе27.02.2019 19:00
На ДОнбассе может быть объявлено весеннее перемирие. Об этом сегодня заявила так называемый «министр иностранных дел ДНР, полпред республики» в Контактной группе Наталья Никонорова. ... подробнее →
Порошенко подготовил "сюрприз" для депутатов-коррупционеров27.02.2019 18:45
Глава Украины решил пресечь незаконное обогащение чиновников на законодательном уровне. Порошенко намерен безотлагательно внести в ВРУ законопроект относительно статьи о коррупции для народных ... подробнее →
«Киев» заминировали: пассажиров аэропорта срочно эвакуируют27.02.2019 18:30
В Международном аэропорту "Киев" 27 февраля эвакуируют пассажиров из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта. Сообщается, ... подробнее →
6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель27.02.2019 18:15
Ангелы - это существа великой силы, которые существуют во всех религиозных учениях в той или иной форме, пишет lifter и Beliefnet. Они существуют в ином измерении, выходящем ... подробнее →
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит15:30
- Из-за долгов по коммунальным услугам могут отменить субсидию15:15
- В Соединенных Штатах могут запретить продажу iPhone15:00
- Порошенко озвучил детали плана «П»14:45
- Порошенко назвал условия переговоров с РФ14:30
- Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах14:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя 13:30
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%