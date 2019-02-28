Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить

28.02.2019 22:25

Это специфический продукт. О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого растения с успехом применялся для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах ... подробнее →

В Донецке прошла гусеничная техника боевиков «ДНР». Дончане встревожены

28.02.2019 21:45

Сегодня утром жители временно оккупированного Донецка были встревожены свежими следами гусеничной техники боевиков «ДНР» на дорогах города. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Жители временно оккупированного Донецка сегодня утром ... подробнее →

В ОРДО рассказали, когда на Донбассе вступит в силу «весеннее перемирие»

28.02.2019 21:30

На Донбассе «весеннее перемирие» вступит в силу в ночь на 8 марта в случае положительного результата переговоров минской подгруппы по безопасности. Об этом сообщила так называемый ... подробнее →

«Нет больше РПЦ»: во Львовской области очередная община УПЦ МП перешла в ПЦУ

28.02.2019 21:15

Буквально с каждым днем появляются свежие новости относительно переходов общин РПЦ в Православную церковь Украины. Очередной в ПЦУ перешла религиозная община во Львовской области. Как удалось ... подробнее →

КПВВ на Донбассе ждут изменения: стало известно о новом графике работы

28.02.2019 21:00

Время работы КПВВ на линии разграничения меняется. Теперь пункты пропуска будут открываться раньше и заканчивать свою работу позже. Новый график вступает в силу уже с завтрашнего дня, 1 марта, ... подробнее →

Водитель маршрутки, сушивший трусы на поручнях, объяснил свое поведение

28.02.2019 20:45

В Николаеве трусы прямо на поручнях в салоне пассажир заснял в маршрутном такси №31 рано утром 26 февраля. По словам очевидца, в ответ на замечание транспортник "угрожал завезти на конечную и ... подробнее →

Российский корабль с пьяным капитаном протаранил мост в Южной Корее

28.02.2019 19:47

За 40 минут до этого он также столкнулся с круизным лайнером. Береговая охрана задержала судно. Выяснилось, что его капитан был нетрезв. Российский танкер «Seagrand» врезался ... подробнее →

В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер

28.02.2019 19:30

В состоянии медленного умирания пребывает, начиная с 2014 года, завод "Норд", выпускающий бытовую технику. Сейчас предприятие работает на 20-25 % довоенной мощности, а качество его продукции, которое ... подробнее →

В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников

28.02.2019 19:15

"Лизуны" стали причиной отравления шести четвероклассников. В ведомстве предупреждают родителей, что в интернете выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят ... подробнее →

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем

28.02.2019 19:00

Украина может вскоре отказаться от безвизового режима с Израилем. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко. Во время пресс-конференции в Киеве она отметила: ... подробнее →

Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья

28.02.2019 18:25

Сегодня - магнитная буря. Пик влияния магнитной бури придется на четверг, 28 февраля, передает  Хроника.инфо  со ссылкой на  Ивона . В эти метеочувствительные дни украинцы ... подробнее →

Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»

28.02.2019 18:04

Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в «Евровидении-2019».  Об этом в эфире телеканала  Прямой  заявил  член правления Национальной ... подробнее →

В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка

28.02.2019 17:45

В Павлограде сотрудниками правоохранительных органов была возвращена домой маленькая девочка, которую неизвестное лицо забрало из детсада. Информацию предоставили в полиции Днепропетровской ... подробнее →

В Украине появится монета с бараном

28.02.2019 17:31

Национальный банк Украины (НБУ) выпускает памятную монету, посвященную барану. Об этом  сообщила  пресс-служба Нацбанка. Монета будет введена в оборот 14 марта, но предзаказ на нее ... подробнее →

ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы

28.02.2019 17:15

В пятницу, 1 марта, пункты пропуска через линию соприкосновения на Донбассе изменят график работы. Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро", передает УНИАН . "С 1 марта они будут открываться с 7 ... подробнее →

На Тайване найдено животное, которое считали вымершим

28.02.2019 17:00

Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад. Подвид леопарда, который считается вымершим, дымчатый леопард Тайваня (Neofelis nebulosa brachyura), был замечен несколькими свидетелями в ... подробнее →

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