Ночью из тяжелых минометов было обстреляно село на Луганщине01.03.2019 22:31
В ночь на 1 марта из минометов 120-го калибра было обстреляно село Троицкое Попаснянского района. Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей ... подробнее →
Эксперт: Москва "наигралась" и дала отмашку пропагандистам РФ - Донбасс начали "сливать"01.03.2019 22:10
Пропагандисты России начали активно критиковать сепаратистов "Л/ДНР". Это печальный сигнал для кремлевских "республик". Внимание на изменившуюся риторику пропагандистов РФ о Донбассе обратил в ... подробнее →
В Горловке столкнулись автобус с маршруткой: пятеро пострадавших01.03.2019 21:48
Сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области пять человек пострадали. Об сообщил «глава городской администрации» Иван ... подробнее →
"Командир "ДНР" в пьяном угаре может расстрелять офицера армии РФ", - Ходаковский "сдал" боевиков Донбасса. ВИДЕО01.03.2019 21:29
Массовое пьянство бандформирований "ДНР" влечет за собой вседозволенность "командиров", которые могут открывать огонь по боевикам и наемникам РФ, которые находятся в подчинении. Создатель ... подробнее →
"Отказали в жесткой форме". США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив01.03.2019 21:06
США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив. Об этом сообщил информированный источник в американских экспертных кругах,передает ... подробнее →
Ходаковский пожаловался на экономические проблемы «ДНР»01.03.2019 20:51
Главари «ДНР» не в состоянии наполнять бюджет «республики» за счет контрабандной продажи в Россию угля и металла. Такое заявление сделал экс-командир батальона ... подробнее →
В «Л-ДНР» ведутся тактические учения НВФ, – разведка01.03.2019 20:30
На неподкотрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) проводят тактические учения с отработкой применения ... подробнее →
Украина получит 200 млн евро на восстановление Донбасса01.03.2019 20:15
Европейский инвестиционный банк разработал кредитную программу в 200 млн евро для восстановления востока Украины. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, ... подробнее →
У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе01.03.2019 19:51
Главарю "ЛНР" Пасечнику недавно сделали операцию на сердце. Тем не менее, его смертельный диагноз не раскрывается. Как известно, в СМИ днями попала информация из Луганска, что Пасечнику осталось жить ... подробнее →
В Мариуполе вновь откроется аэропорт: Порошенко дал команду01.03.2019 19:36
Мариупольский аэропорт в течение двух лет возобновит свою работу. Об этом сегодня на Совете регионального развития в Мариуполе сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ... подробнее →
"По 5 штук прилетают и атакуют, попасть по ним невозможно", - командир "ДНР" Самурай напуган "хитростью" ВСУ01.03.2019 19:12
ВСУ в последние несколько лет начали активно использовать беспилотники в войне на Донбассе. Гибридная армия РФ не в состоянии с ними бороться и несет серьезные потери. На тактику ВСУ с дронами ... подробнее →
В Украине стартовала масштабная индексация пенсий: кому и сколько доплатят01.03.2019 18:49
С 1 марта пенсии в Украине будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает from-ua . "На 1 марта 2019 года пенсии будут ... подробнее →
Мобильный интернет от Киевстар признан самым быстрым в Украине01.03.2019 18:30
Ookla, компания, которой принадлежит приложение Speedtest, сравнила пользовательские тесты, выполненные на Speedtest через iOS и Android абонентами всех крупнейших мобильных операторов Украины, ... подробнее →
Лукашенко назвал имя нового президента Украины01.03.2019 18:00
Александр Лукашенко считает, что на выборах президента Украины победит Петр Порошенко, сообщает ТСН . Об этом он сказал на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, ... подробнее →
Похищают и жестоко обращаются: Денисова доложила в ООН о ситуации на неподконтрольном Донбассе01.03.2019 17:44
Об этом по итогам работы в Женеве (Швейцария) на 40-й сессии Совета ООН по правам человека на своей странице в Facebook заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила ... подробнее →
Бойцы "Азова" сбили российский беспилотник01.03.2019 17:40
Военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины сбили летевший на высоте 150 метров вражеский беспилотник , сообщает пресс-центр ООС, передает ICTV . Найцгвардейцы пропустили БПЛА через первую позицию ... подробнее →
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит15:30
- Из-за долгов по коммунальным услугам могут отменить субсидию15:15
- В Соединенных Штатах могут запретить продажу iPhone15:00
- Порошенко озвучил детали плана «П»14:45
- Порошенко назвал условия переговоров с РФ14:30
- Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах14:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя 13:30
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%