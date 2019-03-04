Бойцы «Азова» объяснили, почему вернулись на передовую в зоне ООС

04.03.2019 22:38

Спустя четыре года военные батальона «Азов» вернулись на передовые позиции в зоне ООС на Донбассе. Об этом сами бойцы сообщили журналистам Радио «Свобода». В интервью сами ... подробнее →

Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом

04.03.2019 22:24

В рамках празднования 60-летия со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол", изготавливаемого ОАО "Фармак" - лидером фармацевтического рынка Украины - было зафиксировано новый рекорд, а ... подробнее →

Ученые выявили вред молочных продуктов

04.03.2019 22:00

Творог также признан нежелательным продуктом. Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что молоко, сыр и творог, несмотря на приписываемые им полезные ... подробнее →

Историческое событие в Ватикане: Папа Римский разрешил открыть секретные данные времен Второй мировой войны

04.03.2019 21:42

От Папы Римского Франциска поступило заявление о том, что Ватиканом будут полностью открыты секретные архивы . Информацию предоставляет "Радио Свобода",   Как сообщается, в секретных ... подробнее →

Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект

04.03.2019 21:20

О предложении "Укрпочты" для Киевской области сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Укрпочта" предложила общинам Киевской области внедрить трехмесячный пилотный проект в селах, где ... подробнее →

Украина обогнала Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира

04.03.2019 21:00

Украина заняла 39-е место в рейтинге 80 самых влиятельных стран мира по верссии рейтинга U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании, передаёт  УНН . Во время исследования было опрошено более ... подробнее →

Путин приостановил участие России в договоре о РСМД

04.03.2019 20:39

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия российской стороны в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Соответствующий документ опубликован пресс-службой ... подробнее →

В Украине задержали россиян, которые пытались легализовать паспорта боевиков

04.03.2019 20:20

В Украине разоблачили схему легализации паспортов боевиков с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Правоохранители задержали двух пособников реализации этой схемы. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает  ... подробнее →

«Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины

04.03.2019 20:03

Так называемый продюсер, автор идеи фильма «Ополченочка» и член НВФ «ЛНР» Роман Разум негативно  прокомментировал переход танкистки Светланы Дрюк на сторону Украины . ... подробнее →

Украинцы могут оценивать врачей онлайн

04.03.2019 19:39

В Украине заработала система, позволяющая поставить оценку профессионализму вашего лечащего врача. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на «24 канал». Данная электронная система ... подробнее →

В Украине продолжают расти долги по зарплатам

04.03.2019 19:22

По состоянию на начало 2019 года, сумма долгов по зарплате приближалась к трем миллиардам. В Украине второй год подряд растет задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 января ... подробнее →

В Горловке погибли 8 российских наемников – курсантов военного училища

04.03.2019 18:59

Российские наемники несут потери на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так, по сообщениям, во временно оккупированной Горловке погибли 8 курсантов военного училища из РФ. Вот что ... подробнее →

Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения

04.03.2019 18:36

В борьбе с лишним весом достаточно эффективно используются разные виды физической активности. Ученые рассказали о наиболее результативной тренировке для снижения веса. Стройная фигура и отсутствие ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» планово уничтожают медицину

04.03.2019 18:21

За пять лет молодая ДНР унаследовала огромный букет проблем от «духовной» России как в экономическом, так и в социальном плане. Не стала исключением и так называемая бесплатная медицина, ... подробнее →

Курс доллара снизился на межбанке

04.03.2019 18:00

Межбанковский курс доллара упал на 2 копейки Курс доллара  на межбанке по состоянию на 13:30 4 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до ... подробнее →

На Донбассе военный украл из части гранаты и патроны

04.03.2019 17:40

  Крупный схрон оружия, сделанный еще в 2015 году, обнаружили сотрудники СБУ. Военного задержали при попытке его вывезти. В Донецкой области военнослужащий украл из части боеприпасы и ... подробнее →

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