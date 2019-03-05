Жители оккупированных украинских территорий на Востоке страны вряд ли когда-то смогут восстать против боевиков. Об этом в своем интервью сообщил блогер Денис Казанский, передает " Диалог.UA ". ... подробнее →

Так называемые «власти ДНР» пообещали внедрить на неподконтрольной Украине территории Донетчины «Систему-112», которая предназначена для оказания экстренной помощи населению. ... подробнее →

Армия Украины на Донбассе была усилена новейшими противотанковыми ракетными комплексами, чтобы не допустить перевеса боевиков и российских наемников. Директор Дивизиона высокоточного оружия и ... подробнее →

После перехода на сторону Украины «командира женского танкового экипажа ДНР» Светланы Дрюк (Ветерок) так называемое «командование Народной милиции ЛНР» приняло решение ... подробнее →

Боевик "ДНР" Павел Губарев обвинил экс-"министра финансов и сборов" "ДНР" Александра Тимофеева в том, что его люди пытают жителей, переодевшись в форму "Азова". Боевики незаконных вооруженных ... подробнее →

Экс-главарь подразделения НВФ «ДНР» Александр Ходаковский со ссылкой на источники заявил, что якобы уже с 1 апреля российские власти намерены выдавать паспорта РФ жителям ОРДЛО, ... подробнее →

На улицах захваченного оккупантами РФ Донецка наблюдатели Миссии ОБСЕ обнаружили опасные для жизни боеприпасы, видимо, оставшиеся от боевиков "ДНР". Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ... подробнее →

На Донбассе в зоне ООС зафиксировали появление новых единиц вооружения и военной техники подразделений НВФ вне линий отвода. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и ... подробнее →