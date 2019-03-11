Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи11.03.2019 22:48
Мёд — это сладкое жидкое золото, натуральный эликсир здоровья. А вы когда-нибудь пробовали есть его перед тем, как отправиться спать? В то время как в различных современных публикациях то и дело мелькают советы о вреде сладкого на ночь, в древних ... подробнее →
Ученые сделали поразительное открытие о Нибиру11.03.2019 22:38
Ученые признались, что Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut. Исследователи из из ... подробнее →
Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить11.03.2019 22:15
Уже начиная с 4 марта пенсионерам, получающим пенсии в первых числах месяца, почтальоны принесли вместе с пенсией и сумму субсидии на оплату коммуналки. Кому 1,5 тыс. грн, кому 2 тыс. грн, ... подробнее →
Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ11.03.2019 21:48
Один из бывших лидеров группировки боевиков "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на заметное преимущество украинской армии в военной мощи. Своей жалобой он поделился на странице в соцсети ... подробнее →
Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди11.03.2019 21:28
Сегодня в течение дня на подконтрольных членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенных вдоль линии разграничения, фиксировались большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. ... подробнее →
Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину11.03.2019 21:10
«Укрзализныця» запускает в Донецкую область ночной экспресс. Теперь добраться в Мариуполь можно будет на 2 часа быстрее. Об этом сегодня, 11 марта, на своей странице в Facebook сообщил ... подробнее →
Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом11.03.2019 20:49
Многие пользуются йодом, потому что помнят, как родители мазали порезы этим раствором. Но не всегда можно обрабатывать раны этим раствором. На самом деле, йод или зеленку не стоит лить на каждую ... подробнее →
Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман11.03.2019 20:35
С наступлением весны все надеются на перемены к лучшему. И прогноз астрологов на эту неделю действительно благоприятен для большинства знаков зодиака — и в деловой сфере, и и в личной жизни. ... подробнее →
"Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности11.03.2019 20:15
Украинские военные информируют людей, проживающих в Мариуполе о том, чтобы те не покидали свои дома 13-14 марта. Информацию предоставляет штаб ООС, передает "Диалог.UA". Так, 13-14 марта в ... подробнее →
В Генштабе ВСУ рассказали об укомплектованности бойцов в зоне ООС11.03.2019 20:04
Генштаб Украины сообщает, что укомплектованность основными образцами вооружения и военной техники привлеченных к операции Объединенных сил на Донбассе войск, составляет 99%. Об этом сообщил начальник ... подробнее →
Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»11.03.2019 19:45
Ситуация на Востоке Украины, где свою агрессивную политику в виде боевых действий продолжает Россия, продолжает накаляться, несмотря на объявленное перемирие. Боевики незаконных вооруженных ... подробнее →
Россия готовится к масштабной войне: Представлена новая военная доктрина11.03.2019 19:31
В Москве начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов представил новую военную доктрину, которая предусматривает подготовку РФ к масштабной войне.Об этом заявляет военный обозреватель «Новой газеты» (Москва) Павел Фельгенгауэр, сообщает ... подробнее →
Правительство вновь снизит нормы на газ для отопления11.03.2019 19:15
В последние несколько лет Кабинет министров в конце отопительного сезона снижает нормы потребления энергоносителей. Исходя из этих норм украинцам рассчитывают субсидию. В прошлом году снизили и нормы ... подробнее →
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией11.03.2019 19:02
Латвия завершила возведение 93-километрового участка забора с колючей проволокой на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне, ... подробнее →
Порошенко рассказал, кто для Украины является вторым врагом11.03.2019 18:45
Препятствием для членства Украины в ЕС и НАТО являются российский президент Владимир Путин и бедность. Как передает replyua.net , об этом президент Украины Петр Порошенко ... подробнее →
Сценарий Кремля по выборам Украины: Тымчук сделал предупреждение11.03.2019 18:30
Координатор "ИС" и нардеп Дмитрий Тымчук озвучил сценарий, по которому Россия намеревается вмешаться в президентские выборы в Украине. Спровоцированный Москвой скандал с отказом Киева допустить ... подробнее →
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