Как избавиться от запаха пота народными средствами14.03.2019 22:23
Неприятный запах от подмышек может испортить настроение любому. Вот некоторые эффективные домашние средства для борьбы с этим явлением. Яблочный уксус. Уксус - это ... подробнее →
Сенсационная находка на Луне: известный уфолог Скотт Уоринг сделал громкое заявление - видео14.03.2019 22:05
Очередное открытие всколыхнуло научный мир. Ученые снова заговорили о том, что мнения насчет обитаемости космоса небезосновательны. На этот раз ученых удивили исследователи, занимающиеся ... подробнее →
Миллионы украинцев потеряли субсидии: куда исчезли обещанные "живые деньги"14.03.2019 21:40
Украинцы массово жалуются на отсутствие счетов за газ, что может привести к срыву монетизации субсидии. Об этом сообщается на странице НАК "Нафтогаз" в Facebook, передает Апостроф . ... подробнее →
ПриватБанк ввел важные изменения в Приват2414.03.2019 21:20
Государственный банк "ПриватБанк" сообщил важную информацию о том, что в мобильном приложении "Приват24" версии для Android, запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и ... подробнее →
«Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка14.03.2019 21:00
Гражданин Российской Федерации и член незаконных вооруженных формирований Андрей Морозов «Мурз» рассказал о плачевном положении наемников в районе населенного пункта Желобок (Луганская область). Соответствующий пост он разместил в своем блоге на ... подробнее →
В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года14.03.2019 20:40
Оккупационные власти «ДНР» сгоняют бюджетников временно оккупированного Донецка и других городов на «митинг» против проведения выборов в Украине. Даже бывшие сторонники ... подробнее →
В Хмельницком на рекламном билборде показывали взрослое видео14.03.2019 20:20
В Хмельницком на цифровом билборде, где обычно показывают рекламу, транслировали порно. В Хмельницком отделении полиции открыли уголовное производство по части второй статьи 301 Уголовного ... подробнее →
Михаил Саакашвили купил билет на самолет до Киева на 1 апреля14.03.2019 20:00
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении возвратиться в Украину 1 апреля. Об этом сообщил известному журналисту Дмитрию Гордону, продемонстрировав тому электронный ... подробнее →
Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют14.03.2019 19:47
Сегодня ЦИК создала специальные избирательные участки в исключительных случаях на территории военных частей. Это решение было принято на основании представления Министерства обороны для обеспечения ... подробнее →
«Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ14.03.2019 19:30
За последнее время на сторону Украины от «русского мира» на Донбассе один за другим бегут и сдаются террористы. Одной из последних на такие действия решилась наделавшая много шума ... подробнее →
Порошенко провел встречу с бойцами Азова на Донбассе. ВИДЕО14.03.2019 19:11
Президент Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 14 ... подробнее →
К началу недели в Украину ворвется настоящее весеннее тепло14.03.2019 18:40
Уже в это воскресенье в Украине будет по-весеннему тепло, хотя накануне в отдельных регионах пройдут дожди. Об этом рассказали в украинском Гидрометцентре. Дожди придут в нашу страну с Запада и ... подробнее →
Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ14.03.2019 18:20
В зоне ООС на Донбассе в районе Водяного украинские военные бойцы ВСУ сбили беспилотник членов НВФ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В штабе отметили, используя «весеннее перемирие, ... подробнее →
В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»14.03.2019 18:02
Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ». Однако, паспорта получат не все и не сразу. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье14.03.2019 17:49
Клубника заслуженно является одной из самых любимых огородных культур, и совершенно не случайно. Эксперты назвали 7 удивительных причин почаще лакомиться этими ягодами. 1. Регулирует ... подробнее →
В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ14.03.2019 17:30
Компания «Нафтогаз Украины» утверждает, что появилась возможность оставить прежними цены на газ с 1 мая текущего года. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
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