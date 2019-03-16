Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада16.03.2019 22:38
Диетологи рассказали о списке продуктов, которые способствуют похудению. К радости сладкоежек, там оказался черный шоколад. В Германии ученые провели эксперимент, который получил широкую огласку. ... подробнее →
День шатателя: В «ДНР» предлагают установить новый праздник16.03.2019 22:15
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области возмущены обилием «праздников», которые устраивает «ДНР». Так, в социальных сетях ... подробнее →
В России рухнул метеорит: момент попал на видео16.03.2019 21:48
Недалеко от поселка Тура в Красноярском крае России видеорегистратор заснял падение летающего объекта - метеорита. Видео опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как яркий объект летит к земле, ... подробнее →
Синоптики сообщили, когда в Украине резко потеплеет16.03.2019 21:30
Сотрудники Гидрометцентра предупредили украинцев о том, что сразу после этих выходных в Украине наступит настоящая весна. Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики рассказали, ... подробнее →
Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы16.03.2019 21:15
В последнее время множество экспертов задаются вопросами, будет ли полномасштабное наступление со стороны Российской Федерации на Украину, или нет и, если таки будет, то каков будет эпилог этого ... подробнее →
Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ16.03.2019 21:00
С начала текущих суток в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, по состоянию на 18:00 ... подробнее →
Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии16.03.2019 20:45
Кофе может исчезнуть. Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты. Без них представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто, ... подробнее →
"Свинопад" в Полтаве и Киеве: есть задержанные и пострадавшие16.03.2019 20:30
В центре Полтавы во время визита президента Петра Порошенко представители Нацкорпуса и Нацдружин кидали в полицейских плюшевые игрушки-свинки в рамках акции "Свинарчуков за решетку". В результате ... подробнее →
Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали16.03.2019 20:10
По прогнозам медиков, восстановление актера займет долгое время. Врачи сейчас разрабатывают схему лечения, чтобы актер Кокшенов быстрее стал на ноги. Как стало известно, популярный актер ... подробнее →
Тимошенко доказала в суде незаконность тарифов. Нафтогаз принял меры16.03.2019 19:49
Тарифы на газ незаконны. Юлия Тимошенко потратила 2 года, чтобы доказать это в судебном порядке. Руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева увольняют. Соответствующее решение ... подробнее →
На Одесчине в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы16.03.2019 19:35
В частном жилом доме Одесской области взорвалась граната, в результате чего один мужчина погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области. Инцидент произошел сегодня ... подробнее →
Путина уже ничего не спасет: у Запада есть сильное средство поставить Россию на место16.03.2019 19:20
Россия ведет против Запада очень своеобразную гибридную войну. С одной стороны, в экономику тех же США вложено около 1 трлн. долл., украденных у россиян Путиным и его окружением и олигархами. С ... подробнее →
Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание16.03.2019 19:00
Недавно ученым удалось расшифровать отрывок одной из книг Нового Завета. В тексте зашифровано апокалиптическое послание о масштабной войне России и Китая против Соединенных Штатов. Об этом ... подробнее →
«Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе16.03.2019 18:42
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на договоренности представителей ТКГ о прекращении ведения огня, российские наемники, оккупировавшие определенные районы Донецкой и ... подробнее →
Порошенко подписал указ о проведении аудита «Укроборонпрома»16.03.2019 18:25
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения ... подробнее →
Кошевой опозорил Порошенко на всю Украину16.03.2019 18:07
Петр Порошенко снова опозорился. Так, глава государства необычно «поздравил» всех женщин с 8 марта. Внимание на конфуз гаранта обратил Евгений Кошевой в ежедневном юмористическом шоу ... подробнее →
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