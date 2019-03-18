Названы недуги, которые можно определить по руке18.03.2019 22:38
Медики назвали болезни, определить которые возможно по рукам человека. Притом многие не обращают внимания на этот нюанс, способный ускорить постановку диагноза. Как рассказали специалисты, часто ... подробнее →
Если нет сил. Как победить хроническую усталость?18.03.2019 22:10
Сегодня, более чем 90% проживающим в мегаполисах, хорошо известно, что такое хроническая усталость. Многие считают, что виной этому, постоянно растущий темп жизни, стресс, переработка, недостаток сна. ... подробнее →
ГУР МОУ: В ОРДЛО местных жителей привлекли к рытью окопов18.03.2019 21:40
Подразделения НВФ мобилизовали жителей ОРДЛО для рытья траншей, окопов и оборудования ложных огневых позиций. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ. Так, в разведке отметили: «В частности, под предлогом якобы угрозы наступления ... подробнее →
Киевстар принял крайне непопулярное решение18.03.2019 21:20
Мобильный оператор "Киевстар", который недавно заявил об изменениях в тарифах и закрытии интернет-пакетов, намерен пересмотреть тарифную линейку и убрать из нее безлимитные пакеты. Об этом заявил ... подробнее →
В МВД рассказали, как в Украине пытаются сорвать выборы президента18.03.2019 21:00
Украинцам начали активно угрожать и запугивать с той целью, чтобы граждане не шли на избирательные участки в день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →
Азовское море может исчезнуть18.03.2019 20:41
Старший научный сотрудник института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство Крымского моста существенно нарушило водный обмен между ... подробнее →
Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса18.03.2019 20:20
«Укрзализниця» не останавливается на пути внедрения новшеств. Например, обновила корпоративный логотип. Сократила число проводников . Отказалась от ковровых дорожек в новых ... подробнее →
В Донецкой области реформируют экстренную медицинскую помощь18.03.2019 20:00
Минздрав Украины намерен внедрить новую модель оказания экстренной медицинской помощи – Донетчина вошла в ряд областей, где стартует пилотный проект. Новая модель была предложена МОЗ на ... подробнее →
Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться18.03.2019 19:40
В Украине по состоянию на сегодня, 18 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные ... подробнее →
Водительские права больше не будут удостоверять личность: подробности решения18.03.2019 19:20
Скоро водительское удостоверение уже не будет выступать документом, которым можно удостоверить личность. В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) предлагают внести соответствующие изменения в ... подробнее →
Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине18.03.2019 19:03
Во время визита в аннексированный Крым президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к миру на Донбассе и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ. Об этом он сообщил на встрече с главой делегации ... подробнее →
К Земле приближается астероид размером с Луну18.03.2019 18:48
Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километра, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров. Астероид, ширина которого составляет около 39 метров, на ... подробнее →
В зоне ООС под Авдеевкой сбит беспилотник членов НВФ18.03.2019 18:30
Сегодня в зоне боевых действий на Донбассе бойцы бойцы ВСУ сбили беспилотник подразделений НВФ. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, в штабе отметили, что ... подробнее →
Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе18.03.2019 18:14
Квалифицированные рабочие с оккупированной части Донбасса делают свой выбор в пользу Украины: в социальных сетях активно обсуждают сообщение о переезде работников Енакиевского ... подробнее →
Война, безработица и низкий уровень доходов – главные проблемы украинцев18.03.2019 18:00
Украинские граждане рассказали, с какими проблемами им чаще всего приходится сталкиваться на сегодняшний день. Так пишет replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Об этом поведали ... подробнее →
Коснутся каждого: в Украине начали действовать новые правила воздушных перевозок18.03.2019 17:40
В Украине с марта 2019 года вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Государственной авиационной службой. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит15:30
- Из-за долгов по коммунальным услугам могут отменить субсидию15:15
- В Соединенных Штатах могут запретить продажу iPhone15:00
- Порошенко озвучил детали плана «П»14:45
- Порошенко назвал условия переговоров с РФ14:30
- Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах14:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя 13:30
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%