Мобильный оператор "Киевстар", который недавно заявил об изменениях в тарифах и закрытии интернет-пакетов, намерен пересмотреть тарифную линейку и убрать из нее безлимитные пакеты. Об этом заявил ... подробнее →

Подразделения НВФ мобилизовали жителей ОРДЛО для рытья траншей, окопов и оборудования ложных огневых позиций. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ. Так, в разведке отметили: «В частности, под предлогом якобы угрозы наступления ... подробнее →

Сегодня, более чем 90% проживающим в мегаполисах, хорошо известно, что такое хроническая усталость. Многие считают, что виной этому, постоянно растущий темп жизни, стресс, переработка, недостаток сна. ... подробнее →

Медики назвали болезни, определить которые возможно по рукам человека. Притом многие не обращают внимания на этот нюанс, способный ускорить постановку диагноза. Как рассказали специалисты, часто ... подробнее →

Минздрав Украины намерен внедрить новую модель оказания экстренной медицинской помощи – Донетчина вошла в ряд областей, где стартует пилотный проект. Новая модель была предложена МОЗ на ... подробнее →

«Укрзализниця» не останавливается на пути внедрения новшеств. Например, обновила корпоративный логотип. Сократила число проводников . Отказалась от ковровых дорожек в новых ... подробнее →

Украинцам начали активно угрожать и запугивать с той целью, чтобы граждане не шли на избирательные участки в день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →

Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться 18.03.2019 19:40 В Украине по состоянию на сегодня, 18 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные ... подробнее →

Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине 18.03.2019 19:03 Во время визита в аннексированный Крым президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к миру на Донбассе и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ. Об этом он сообщил на встрече с главой делегации ... подробнее →