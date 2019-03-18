Названы недуги, которые можно определить по руке18.03.2019 22:38
Медики назвали болезни, определить которые возможно по рукам человека. Притом многие не обращают внимания на этот нюанс, способный ускорить постановку диагноза. Как рассказали специалисты, часто ... подробнее →
Если нет сил. Как победить хроническую усталость?18.03.2019 22:10
Сегодня, более чем 90% проживающим в мегаполисах, хорошо известно, что такое хроническая усталость. Многие считают, что виной этому, постоянно растущий темп жизни, стресс, переработка, недостаток сна. ... подробнее →
ГУР МОУ: В ОРДЛО местных жителей привлекли к рытью окопов18.03.2019 21:40
Подразделения НВФ мобилизовали жителей ОРДЛО для рытья траншей, окопов и оборудования ложных огневых позиций. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ. Так, в разведке отметили: «В частности, под предлогом якобы угрозы наступления ... подробнее →
Киевстар принял крайне непопулярное решение18.03.2019 21:20
Мобильный оператор "Киевстар", который недавно заявил об изменениях в тарифах и закрытии интернет-пакетов, намерен пересмотреть тарифную линейку и убрать из нее безлимитные пакеты. Об этом заявил ... подробнее →
В МВД рассказали, как в Украине пытаются сорвать выборы президента18.03.2019 21:00
Украинцам начали активно угрожать и запугивать с той целью, чтобы граждане не шли на избирательные участки в день голосования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →
Азовское море может исчезнуть18.03.2019 20:41
Старший научный сотрудник института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство Крымского моста существенно нарушило водный обмен между ... подробнее →
Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса18.03.2019 20:20
«Укрзализниця» не останавливается на пути внедрения новшеств. Например, обновила корпоративный логотип. Сократила число проводников . Отказалась от ковровых дорожек в новых ... подробнее →
В Донецкой области реформируют экстренную медицинскую помощь18.03.2019 20:00
Минздрав Украины намерен внедрить новую модель оказания экстренной медицинской помощи – Донетчина вошла в ряд областей, где стартует пилотный проект. Новая модель была предложена МОЗ на ... подробнее →
Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться18.03.2019 19:40
В Украине по состоянию на сегодня, 18 марта, учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные ... подробнее →
Водительские права больше не будут удостоверять личность: подробности решения18.03.2019 19:20
Скоро водительское удостоверение уже не будет выступать документом, которым можно удостоверить личность. В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) предлагают внести соответствующие изменения в ... подробнее →
Путин заявил о готовности «содействовать» миру в Украине18.03.2019 19:03
Во время визита в аннексированный Крым президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к миру на Донбассе и рассчитывает в этом вопросе на ОБСЕ. Об этом он сообщил на встрече с главой делегации ... подробнее →
К Земле приближается астероид размером с Луну18.03.2019 18:48
Астероид подойдет к Земле на расстояние 303 733 километра, а наименьшее расстояние от Земли до Луны составляет 357 тысяч километров. Астероид, ширина которого составляет около 39 метров, на ... подробнее →
В зоне ООС под Авдеевкой сбит беспилотник членов НВФ18.03.2019 18:30
Сегодня в зоне боевых действий на Донбассе бойцы бойцы ВСУ сбили беспилотник подразделений НВФ. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, в штабе отметили, что ... подробнее →
Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе18.03.2019 18:14
Квалифицированные рабочие с оккупированной части Донбасса делают свой выбор в пользу Украины: в социальных сетях активно обсуждают сообщение о переезде работников Енакиевского ... подробнее →
Война, безработица и низкий уровень доходов – главные проблемы украинцев18.03.2019 18:00
Украинские граждане рассказали, с какими проблемами им чаще всего приходится сталкиваться на сегодняшний день. Так пишет replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Об этом поведали ... подробнее →
Коснутся каждого: в Украине начали действовать новые правила воздушных перевозок18.03.2019 17:40
В Украине с марта 2019 года вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Государственной авиационной службой. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →
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