«Ого! Ничего себе грохот»: дончане сообщают о звуках боя

23.03.2019 22:31

Жители Донецка слушают звуки боя. Люди сообщают о характерных звуках артиллерии, минометов и стрелкового оружия в соцсети Twitter, передает donpress.com . «ЯБП [Ясиноватский блокпост] ... подробнее →

ДТП в Донецке: Чудом не погибли пешеходы

23.03.2019 21:58

Сегодня, 23 марта, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП на пешеходном переходе на регулируемом перекрестке. Столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают ... подробнее →

Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО

23.03.2019 21:33

Путину "помогает" его армия двойников. И сейчас вместо президента на тех или иных мероприятиях появляются его клоны. Об этом Гиркин заявил на своей пресс-конференции в России. По словам главаря ... подробнее →

На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец

23.03.2019 21:13

В пятницу, 22 марта, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает donpress.com . ... подробнее →

Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине

23.03.2019 20:51

Ставленники Кремля не дали Киеву открыть контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Золотое", что на линии разграничения с оккупированной Луганщиной. О проблемах с КПВВ "Золотое" в Facebook ... подробнее →

Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники

23.03.2019 20:27

Министерство образования Украины позволило каждой школе в индивидуальном порядке выбирать удобный график для каникул, пишет from-ua . Обычно весенние каникулы длятся неделю, но в зависимости от ... подробнее →

Нормальные реакции организма на вакцинацию

23.03.2019 20:03

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, какие реакции на прививку считаются нормой. Так пишет replyua.net. . По её словам, после вакцинации у ребёнка ... подробнее →

Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах

23.03.2019 19:38

Во второй тур президентских выборов, согласно прогнозам астрологов, выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Эту информацию сообщил астролог Влад Росс, пишет from-ua . Астролог напомнил, что ... подробнее →

"Бесплатная рабсила вкалывает", - соцсети не могут прийти в себя из-за фото из оккупированной Макеевки

23.03.2019 19:14

Ставленники Кремля используют мирных жителей оккупированного Донбасса как рабскую силы. Бюджетники вынуждены бесплатно вкалывать не по профессии, чтобы не лишиться работы и нищенских зарплат. ... подробнее →

На Донбассе снайпер убил медика

23.03.2019 18:49

На Донбассе в результате стрельбы снайпера 22 марта погиб медик из Львовской области Об этом сегодня, 23 марта, сообщается в Facebook на странице 24 ОМБр имени короля Даниила, пишут Донецкие ... подробнее →

Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве

23.03.2019 18:31

В Москве в одном из микрорайонов на стене нарисовали большое граффити с изображением моста через Керченский пролив. Об этом в Twitter написала блогер RoksolanaToday&Крым‏, опубликовав ... подробнее →

За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда

23.03.2019 18:10

Полицейские не могут требовать документы у водителя пока не предоставят доказательства нарушения правил дорожного движения водителем. Таким было решение суда, который рассматривал дело ... подробнее →

Эвакуация истерзанной БРМ и подробности гибели воинов под Авдеевкой

23.03.2019 17:52

Представители 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» выложили в Сеть фото эвакуации боевой разведывательной машины (БМР), подорвавшейся 20 марта в районе Авдеевки. ... подробнее →

Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет

23.03.2019 17:32

Жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей не следует особо обольщаться, слыша обещания "вот-вот" раздать им паспорта России. Как пишет блогер из Донецка Фашик Донецкий, ... подробнее →

В Харькове задержан член группировки «ДНР» с позывным «Куб»

23.03.2019 17:09

В Харькове сотрудниками СБУ был задержан член группировки «ДНР» из Горловки с позывным «Куб». Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в пресс-службе СБУ, передает  ... подробнее →

"Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии

23.03.2019 16:48

На Донбассе, оккупированном гибридной армией РФ, неизвестные начали похищать валютных менял. Схема используется одна и та же. "Республика" превращается в криминальное гетто, передает " Диалог.UA ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 45 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх