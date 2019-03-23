ДТП в Донецке: Чудом не погибли пешеходы 23.03.2019 21:58 Сегодня, 23 марта, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло ДТП на пешеходном переходе на регулируемом перекрестке. Столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают ... подробнее →

На Донбассе погиб украинский военнослужащий-доброволец 23.03.2019 21:13 В пятницу, 22 марта, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Николай Денисов. Об этом в Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает donpress.com . ... подробнее →