Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам24.03.2019 22:36
Государственный банк "ПриватБанк" в очередной раз стал инструментом для активных действий финансовых мошенниках с помощью мобильного онлайн приложения "Приват24". Об этом сообщает from-ua. "В олх ... подробнее →
Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО24.03.2019 22:20
Боевики "ДНР" планируют "освобождение" Мариуполя и Днепра, с целью чего собрались в Донецке. В столице оккупированного Донбасса 23 марта состоялось подписание "договора" о сотрудничестве ... подробнее →
В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина24.03.2019 21:53
23 марта в Ворошиловском районе неподконтрольного Украине Донецка в 18:10 на проспекте Ильича, в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. ... подробнее →
"Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО24.03.2019 21:16
Американский бизнесмен Сэм Кислин рассказал о мошенничестве президента Петра Порошенко. Видео он выложил на своем YouTube-канале, пишет from-ua. "Я инвестировал в Украину десятки миллионов ... подробнее →
""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"24.03.2019 20:52
Известный украинский журналист, уроженец Донбасса, заявил, что на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения сторон сложилась ужасающая ситуация. Тяжелей всего приходится жителям ... подробнее →
На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»24.03.2019 20:19
В Луганской области людям пожилого возраста трудно и унизительно преодолевать препятствия с временно неподконтрольной украинской власти территории до единственного контрольного пункта въезда-выезда ... подробнее →
В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО24.03.2019 19:51
23 марта в Голосеевском районе Киева в жилом доме взорвался давно разыскиваемый гражданин РФ, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает Апостроф . После детального осмотра места происшествия ... подробнее →
Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком24.03.2019 19:20
В социальной сети пользователи со ссылкой на источники сообщают, что украинские военные осуществили вылазку на одну из позиций НВФ «ДНР» в районе неподконтрольного Украине села Спартак ... подробнее →
Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО24.03.2019 18:49
Радио Донбасс.Реалии начинает дебаты представителей кандидатов в президенты о том, как вернуть Донбасс. Как кандидаты в президенты Украины будут возвращать оккупированную часть Донбасса? Какие ... подробнее →
От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО24.03.2019 18:21
Вечером 21 марта в бою с противником погиб военнослужащий Максим Сирин с позывным «Шалений». Об это рассказали побратимы бойца на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает ... подробнее →
Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют24.03.2019 17:47
Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди пациентов, чтобы определить наиболее распространенные симптомы рака мозга, на которые не обращают внимания. Согласно результатам ... подробнее →
Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам24.03.2019 17:29
На Донбассе 19 марта простился с жизнью боевик Алексей Присажнюк. Он орудовал в группировке "ЛНР". Боевика "ЛНР" опознал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о ... подробнее →
Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой24.03.2019 17:00
Математик Аарон Клаузет из Университета Колорадо (США) проанализировал данные о войнах, начиная с 1812 года и заканчивая 2003 годом. Его выводы неутешительны для человечества. Он рассказал, что ... подробнее →
В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине24.03.2019 16:42
Вчера, 23 марта, в Днепре похоронили 34-летнего бойца, который погиб в результате подрыва боевой машины на мине. Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает ... подробнее →
Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату24.03.2019 16:18
В Закарпатской области переселенка, отказавшаяся от справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), добилась выплаты приостановленной ей пенсии через суд. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского ... подробнее →
В день выборов будет тепло и солнечно, - синоптик24.03.2019 15:59
Погода в ближайшую неделю будет не очень теплой. Сегодня ожидаются местами дожди, а прохладная погода продержится до пятницы. А вот в день выборов ожидается солнечная и теплая погода. Об этом ... подробнее →
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- В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны21:38
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- В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела 20:42
- Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"20:11
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