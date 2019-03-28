Палеонтологи нашли древнюю птицу с «сюрпризом»28.03.2019 22:25
Внутри птицы, судя по всему, было яйцо. Группа ученых объявила об обнаружении в Китае окаменелых останков птицы, которая обитала на Земле порядка 110 млн лет назад. Внутри птицы, судя по всему, ... подробнее →
В “ДНР” подорожал выезд из "республики"28.03.2019 21:45
Последнее время на КПВВ “Майорск” наблюдаются километровые вереницы из автомобилей. Как сообщают местные жители, боевики “ДНР” штучно создают очереди, а потом выставляют таксу в 250 рублей с автомобиля для перемещения в льготную. На ... подробнее →
«Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским28.03.2019 21:20
Известного украинского олигарха Игоря Коломойского и комика, шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского связывают исключительно контрактные отношения. Об этом заявил Коломойский во время ... подробнее →
Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»28.03.2019 21:03
29 марта погода в Украине кардинально изменится Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко. Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до ... подробнее →
Это не земной самолет: над Аляской засняли НЛО28.03.2019 20:41
На Аляске, в городе Анкоридж, засняли очередное НЛО. По словам очевидцев, таинственный объект имел огромный размер и был красного цвета. На кадрах видно, как за ним тянутся две струйки черного дыма, передает Главред . В ВВС США уже заявили, что ... подробнее →
Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии28.03.2019 20:16
Участники «ЗЕ!Команды» вступились за своего лидера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, прокомментировав информацию о незадекларированной вилле в одном из городов Италии. В частности, как пишет replyua.net , на ... подробнее →
Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма28.03.2019 20:00
Украинский телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский поделился мыслями об одной из самых наболевших проблем нашего общества - аннексии Крыма и оценил вероятность возвращение полуострова в ... подробнее →
«В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»28.03.2019 19:40
Сегодня новость о внесении известного украинского олигарха Игоря Коломойского в базу «Миротворца» под названием «Чистилище», буквально потрясла множество украинцев. ... подробнее →
Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»28.03.2019 19:20
Украинский телесериал «Сваты» производства студии «Квартал 95» после вступления в законную силу решения Окружного административного суда, отменившего запрет на показ сериала, может вернуться на украинские телеканалы. Об этом сообщила ... подробнее →
Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина28.03.2019 19:00
Расследование смерти первого космонавта Юрия Гагарина вела Государственная комиссия. После был подготовлен отчет, который состоял из 29 томов, а все детали трагедии строго держались в секрете. По ... подробнее →
«Пасхальный сюрприз»: синоптик озвучил прогноз на майские праздники в Украине28.03.2019 18:46
Первое весеннее повышение температуры в Украине ожидается уже в апреле, а настоящая жара придет в мае. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил народный синоптик Леонид Горбань, ... подробнее →
Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение28.03.2019 18:31
Биохимики из США определили, какой свет является наиболее опасным для органов зрения, - согласно их данным, это синий. Исследователи заявили, что синий свет вызывает отмирание клеток ... подробнее →
В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно28.03.2019 18:03
На предприятиях украинского оборонного комплекса было создано электромагнитное оружие, которое сможет выводить из строя электронику врага. Как передает replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →
Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО28.03.2019 17:38
Военнослужащим Украины удалось пройти вглубь оккупированного Донбасса и закрепиться в городской черте захваченной боевиками Горловки. Подразделения Вооруженных сил Украины ... подробнее →
Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города28.03.2019 17:15
Бойцы ВСУ смогли закрепиться в городской черте, сообщает ветеран боев на Донбассе и волонтер Андрей Шор. Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки и закрепились там. Об этом ... подробнее →
Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП28.03.2019 17:00
Начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков в комментарии изданию Обозреватель сообщил, что возможной причиной ЧП в Кропивницком является отсоединение шланга от ... подробнее →
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