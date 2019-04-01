Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу 01.04.2019 22:38 Каждый взрослый человек хоть раз сталкивался с неприятным ощущением, когда есть и кровать, и подушка, а сон все не приходит. Что нельзя есть на ночь: темный шоколад (усиливает сердцебиение и ... подробнее →

В элитном доме престарелых отравили людей: скончались 5 человек 01.04.2019 22:12 В городе Лерм на юге Франции, предположительно от пищевого отравления, скончались пять постояльцев дома престарелых, еще 17 пострадали. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, передает Корреспондент . По предварительным данным, в ночь на ... подробнее →