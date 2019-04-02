Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах02.04.2019 22:38
Когда шоумен Владимир Зеленский объявил о своей готовности принять участие в президентских выборах, его рейтинг начал стремительно расти. Об этом в интервью " Апострофу " рассказал журналист и ... подробнее →
На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР02.04.2019 22:10
Сегодня, 2 апреля, на Донбассе погибла украинская военнослужащая, доброволица Яна Червона. Она воевала в батальоне Донбасс. О гибели известной доброволицы ООС рассказали в Facebook ветеран АТО Игорь ... подробнее →
В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей02.04.2019 21:52
Во временно оккупированной Горловке показатель смертности среди мирного населения достигает пугающих показателей. Так, неуклонно растет не только число «внезапных» смертей, но и суицидов. ... подробнее →
Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО02.04.2019 21:22
В зоне ООС на Донбассе в районе Попасной Луганской области украинские военнослужащие 54-й механизированной бригады точным ударом из ПТУР уничтожили позицию подразделений НВФ. Об этом сообщил ... подробнее →
"Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов02.04.2019 20:49
Путин может развязать полномасштабную войну в Украине в случае победы Порошенко на выборах. По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерала-лейтенанта Игоря Романенко, у Москвы есть ... подробнее →
Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты02.04.2019 20:18
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают вооружение и разведывательную технику. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО02.04.2019 19:52
Бойцы ВСУ заняли участок «серой зоны» на подступах к Донецку. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ICTV сегодня, 2 апреля, передает donpress.com . В одну из промзон в ... подробнее →
ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев02.04.2019 19:21
На Донбассе 26 марта был ликвидирован наемник гибридной армии РФ из Макеевки по кличке Лысый. О потере в рядах оккупанта рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →
Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов02.04.2019 18:54
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей». Такую ... подробнее →
У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко02.04.2019 18:21
Кандидат в президенты Владимир Зеленский может не прийти на политические дебаты с Петром Порошенко, так как у него концертные выступления. Об этом сообщил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий ... подробнее →
Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе02.04.2019 17:54
Организаторы открывают новые секреты программы международного фестиваля современного искусства StartUp GogolFest, который приедет в Мариуполь во второй раз. Уже с 26 апреля мариупольцев захватит ... подробнее →
Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха02.04.2019 17:28
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что готов дебатировать с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра ... подробнее →
В Луганске ухудшилась мобильная связь02.04.2019 17:10
В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители жалуются на плохое качество связи «республиканского» мобильного оператора «Лугаком». Об этом люди пишут в ... подробнее →
Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»02.04.2019 16:52
В ОРДО вблизи установленного возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» установили так называемый «Орден Иуды», созданный для президента Украины Петра Порошенко. Как ... подробнее →
Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе02.04.2019 16:28
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал неожиданное мнение о возможности кандидата в президенты Владимира Зеленского решить вопрос Донбасса. Кравчук заявил, что Зеленскому решить вопрос ... подробнее →
Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО02.04.2019 16:09
На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ 29 и 30 марта въехало 29 автомобилей, 8 грузовиков и один автобус и выехало 15 автомобилей и 6 грузовиков. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ за 31 ... подробнее →
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"13:28
- Хоронили заживо: подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом13:12
- Чего хочет ДОНЧАНИН?12:49
- РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"12:09
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»11:52
- Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные11:08
- На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями10:53
- Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»08:58
- На Донбассе боевики стреляют из минометов и гранатометов08:53
- Боевики «ДНР» запрещают медикам в Старомихайловки говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ08:52
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"13:28
- Хоронили заживо: подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом13:12
- Чего хочет ДОНЧАНИН?12:49
- Российские военные утопили распиаренный танк "Армата". ВИДЕО12:33
- РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"12:09
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»11:52
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные11:08
- На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями10:53
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП