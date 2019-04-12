Единственный способ завершить военный конфликт на Донбассе — это политико-дипломатический путь. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает ... подробнее →

Бороться с фейковой информацией, которую распространяют на неподконтрольном Донбассе, нужно уже сегодня путем возврата социальных выплат и пенсий. Так считает координатор группы «Информационное ... подробнее →

Житель неподконтрольной Горловки совершил поездку на авто по маршруту Комсомолец — Бессарабка. В своем видео водитель акцентирует внимание на состоянии дороги, передает donpress.com . ... подробнее →