«Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?14.04.2019 22:34
Посещение врача заставляет немного нервничать. Переступая порог кабинета, мы теряемся, забываем половину из того, что планировали сказать. В результате возвращаемся домой с сомнительным диагнозом или ... подробнее →
Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки14.04.2019 22:13
Военнослужащие запросили режим тишины, чтобы доставить гуманитарную помощь в село Екатериновка и хутор Вольный на линии соприкосновения. Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook, ... подробнее →
Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены14.04.2019 21:44
Во время работ в шахте произошел перекос и шахтеры упали в зумпф вентиляционного ствола В Донецкой области, где прошлым летом прогремел мощный взрыв в шахте "Куйбышевская", в результате ... подробнее →
Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз14.04.2019 21:11
Действующий президент Петр Порошенко проиграл своему оппоненту Владимиру Зеленскому, приняв его правила игры. Такое мнение выразил медиаэксперт, политтехнолог Алексей Ковжун, пишет from-ua. ... подробнее →
"В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма14.04.2019 20:39
Нынешние режиссёры и сценаристы — как западные, так и отечественные — повадились брать какое-то конкретное историческое событие и невероятно раздувать его значимость в попытке создать ... подробнее →
Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»14.04.2019 20:05
В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка размещен большой баннер с надписью «Наш выбор – Россия», пишут Донецкие новости. Его вывесила местная ... подробнее →
10 привычек, которые портят отношения14.04.2019 19:38
Отношения в паре — тонкая материя. Порой поведение, которое нам кажется нормальным, на самом деле разрушает союз изнутри. Каких токсичных поступков и привычек стоит избегать? Чего нельзя ... подробнее →
Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе14.04.2019 19:09
Экс-советник убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко, российский писатель и экс-член НВФ Захар Прилепин призвал к проведению «демократического» «референдума» ... подробнее →
Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами14.04.2019 18:42
Придумывать проблемы там, где их нет – черта доброй половины знаков зодиака. Чаще всего это происходит в отношениях, ведь тем так просто и вообразить обиду, и решить, что вас не ценят и не ... подробнее →
На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»14.04.2019 18:10
На Донбассе на КПВВ «Марьинка» пограничники задержали подозреваемую в причастности к проведению незаконных «выборов» в «ДНР» в ноябре 2018 года. Об этом ... подробнее →
Под Мариуполем ранена пенсионерка14.04.2019 17:47
Пенсионерка получила осколочное ранение. Об этом сообщат ОБСЕ в своем отчете, пишет 0629 . 11 апреля в травматологической больнице оккупированного Донецка команда СММ видела женщину (в ... подробнее →
В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко14.04.2019 17:22
Подконтрольные России боевики самопровозглашенной «ДНР» инициировали общественное голосование по выбору проекта памятника убитому в минувшем году главарю террористической группировки ... подробнее →
Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию14.04.2019 16:58
В штабе Владимира Зеленского заявили, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса сейчас невозможно. Об этом рассказал представитель штаба шоумена Владимира ... подробнее →
Холод и порывистый ветер: синоптики озвучили невеселый прогноз14.04.2019 16:41
Украинцы рано обрадовались цветению деревьев, щебету птиц и теплому солнышку. Характер у весны-2019 года, как у истинной женщины, сильно переменчивый, и кажется, в ближайшую неделю она будет не в ... подробнее →
Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине14.04.2019 16:18
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из установок «Град» мирное село Орловка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →
У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»14.04.2019 15:55
Пока все указывает на поражение действующего президента Петра Порошенко шоумену Владимиру Зеленскому Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский оценил шансы украинского гаранта победить во ... подробнее →
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