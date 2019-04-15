Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировал возможный роспуск Верховной Рады Украины после победы во втором туре президентских выборах Украины. Об этом заявил спикер ... подробнее →

На этой неделе в Украине установится ненастная и прохладная погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 15 апреля, в понедельник, на всей территории Украины ... подробнее →

Завод «Севморзавод», который располагается в аннексированном Крыму, станет ремонтной базой Черноморского флота России. Об этом пишут РИА Новости. Сообщается, что данное предприятие до 2014 года принадлежало действующему президенту Украины ... подробнее →

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что для силового освобождения Донбасса Украине необходима соответствующая военно-политическая ситуация как внутри страны, так ... подробнее →

У чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко нет перелома руки после боя против британца Энтони Кроллы. Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас, ... подробнее →

Южноафриканская компания Smokey Treats заявила о создании первых в мире биоразлагаемых эко-сигарет, которые по-прежнему вредны для здоровья людей, но совершенно безопасны для окружающей среды, ... подробнее →

Вчера, 14 апреля, из сообщения российских средств массовой информации стало известно, что строители из Российской Федерации начали процесс укладки железной дороги на железнодорожной части незаконно ... подробнее →

Угодивший в грандиозный скандал соучредитель студии "Квартал 95" Денис Манжосов может вернуться в проект и занять место Владимира Зеленского, который в скором времени, возможно, станет президентом ... подробнее →

Проведение президентских выборов в ряде областей Украины под угрозой срыва из-за кандидата Петра Порошенко Об этом сообщили в общественной сети «ОПОРА». Так, ... подробнее →

1 фактор: Ясность Ясность означает, что вы точно знаете, что именно вы хотите. Ясность — 80% удачи и самый главный фактор везения. Все успешные люди совершенно ясно представляют себе, ЧТО они ... подробнее →

Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала 15.04.2019 09:00 Эксперимент длился два года. Симптомы аутизма у детей удалось облегчить с помощью пересадки кишечной микрофлоры. Уже через два месяца после начала лечения ... подробнее →

Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах 15.04.2019 08:45 Государственная служба статистики сообщает о новых изменениях в ценах на продукты в Украине за месяц, с февраля по март 2019 года, передает Политека . По информации Госстата, в Украине хлеб ... подробнее →