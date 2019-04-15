«Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе15.04.2019 12:00
Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что для силового освобождения Донбасса Украине необходима соответствующая военно-политическая ситуация как внутри страны, так ... подробнее →
Крымский завод Порошенко станет базой для ВМС РФ15.04.2019 11:46
Завод «Севморзавод», который располагается в аннексированном Крыму, станет ремонтной базой Черноморского флота России. Об этом пишут РИА Новости. Сообщается, что данное предприятие до 2014 года принадлежало действующему президенту Украины ... подробнее →
Грозы, дожди и похолодание: середина апреля преподнесет сюрпризы15.04.2019 11:30
На этой неделе в Украине установится ненастная и прохладная погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 15 апреля, в понедельник, на всей территории Украины ... подробнее →
Роспуск Верховной Рады Украины: у Зеленского сделали заявление. ВИДЕО15.04.2019 11:15
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прокомментировал возможный роспуск Верховной Рады Украины после победы во втором туре президентских выборах Украины. Об этом заявил спикер ... подробнее →
В ЮАР создали первые в мире эко-сигареты15.04.2019 11:00
Южноафриканская компания Smokey Treats заявила о создании первых в мире биоразлагаемых эко-сигарет, которые по-прежнему вредны для здоровья людей, но совершенно безопасны для окружающей среды, ... подробнее →
Состоялась премьера финального сезона сериала "Игра престолов"15.04.2019 10:45
В воскресенье, 14 апреля, телеканал HBO начал премьерный показ финального сезона сериала "Игра престолов", сообщает NEWSONE.UA . Первую серию последнего сезона одними из первых смогли посмотреть ... подробнее →
У Ломаченко диагностировали вывих руки15.04.2019 10:30
У чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко нет перелома руки после боя против британца Энтони Кроллы. Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас, ... подробнее →
Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора15.04.2019 10:15
Пол Бегли прокомментировал недавний снимок черной дыры. 10 апреля международная группа ученых, объединив мощности передовых радиотелескопов в разных точках планеты, сумела получить первое ... подробнее →
Как сделать так, чтобы всегда везло15.04.2019 10:03
1 фактор: Ясность Ясность означает, что вы точно знаете, что именно вы хотите. Ясность — 80% удачи и самый главный фактор везения. Все успешные люди совершенно ясно представляют себе, ЧТО они ... подробнее →
Выборы в Украине под угрозой срыва из-за Порошенко: «не хватает…»15.04.2019 09:45
Проведение президентских выборов в ряде областей Украины под угрозой срыва из-за кандидата Петра Порошенко Об этом сообщили в общественной сети «ОПОРА». Так, ... подробнее →
Манжосов заменит Зеленского в "Квартале 95": СМИ узнали подробности громкого решения15.04.2019 09:33
Угодивший в грандиозный скандал соучредитель студии "Квартал 95" Денис Манжосов может вернуться в проект и занять место Владимира Зеленского, который в скором времени, возможно, станет президентом ... подробнее →
«Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка15.04.2019 09:17
Вчера, 14 апреля, из сообщения российских средств массовой информации стало известно, что строители из Российской Федерации начали процесс укладки железной дороги на железнодорожной части незаконно ... подробнее →
Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала15.04.2019 09:00
Эксперимент длился два года. Симптомы аутизма у детей удалось облегчить с помощью пересадки кишечной микрофлоры. Уже через два месяца после начала лечения ... подробнее →
Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах15.04.2019 08:45
Государственная служба статистики сообщает о новых изменениях в ценах на продукты в Украине за месяц, с февраля по март 2019 года, передает Политека . По информации Госстата, в Украине хлеб ... подробнее →
Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»15.04.2019 08:30
Первая серия 8 сезона, самого ожидаемого сериала 2019 года «Игры престолов», выйдет 14 апреля в 21:00 в США. В Украине ее смогут увидеть 15 апреля в 4:00. Премьера сериала ... подробнее →
«Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента15.04.2019 08:15
«Накал страстей» с приближением даты второго тура президентских выборов в Украине все больше увеличивается. Ситуацию прокомментировал известный журналист Украины Виталий Портников , ... подробнее →
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- У Ломаченко диагностировали вывих руки10:30
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