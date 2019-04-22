С сегодняшнего дня у украинцев будут забирать авто: детали закона22.04.2019 22:48
Уже с 22 апреля в Киеве инспекторы по парковке могут организовать эвакуацию авто, припаркованного в неположенном месте Об этом сообщил начальник Управления по парковке Дмитрий ... подробнее →
В НБУ рассказали, как ПриватБанк будет работать после решения суда22.04.2019 22:28
ПриватБанк будет работать без сбоев, невзирая на решение суда по его статусу. Об этом сообщается на официальном портале Национального банка Украины. Данный вывод был принят после заседания ... подробнее →
Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России22.04.2019 22:00
Победа Владимира Зеленского на выборах неудобна не только правящей элите Украины, но и России Об этом заявил политолог Юрий Романенко. «Россияне в очередной раз прозевали ... подробнее →
Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение22.04.2019 21:40
С начала текущих суток подразделения НВФ 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие22.04.2019 21:20
Курс доллара в Украине в 2019 году будет зависеть от очередного транша МВФ в мае. Если средства не поступят, а скорее всего так и будет, то доллар однозначно "взлетит" до 30 и более. Такой ... подробнее →
Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика22.04.2019 21:03
Известный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам, что ждать от погоды на Пасху и майские праздники. "В первых числах мая ожидается +19-21 градус тепла, но 2 мая есть вероятность дождя. ... подробнее →
В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею22.04.2019 20:45
В Украине 21 апреля, миллионерами государственной лотереи «Лото-Забава» стали 2 игрока. Об этом сообщил оператор государственных лотерей «М.С.Л.» на своем сайте, пишет ... подробнее →
Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов22.04.2019 20:30
Валентин Землянский заявил, что у президента Украины действительно есть возможность снизить тарифы. Однако при этом эксперт по энергетическим вопросам подчеркнул, что глава государства может ... подробнее →
Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины22.04.2019 20:18
Украинские корабли, в том числе военные, могут без проблем проходить из Черного в Азовское море по Керченскому проливу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу ... подробнее →
Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским22.04.2019 20:00
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером выборов президента Украины Владимиром Зеленским заявил о своей поддержке суверенитета Украины и ее целостности. Об этом сообщил ... подробнее →
В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца22.04.2019 19:41
В Мариупольском зоопарке произошла кража – администрация обнаружила, что исчезли 6 яиц черных лебедей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника ГУ полиции ... подробнее →
«Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии22.04.2019 19:25
У Зеленского рассказали о громких «посадках» некомпетентный военных и чиновников Иван Апаршин, эксперт по вопросам национальной безопасности в команде Владимира ... подробнее →
У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой22.04.2019 19:13
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ считают преждевременными поздравления Владимиру Зеленскому, который набрал больше голосов избирателей во втором туре президентских выборов ... подробнее →
Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту22.04.2019 18:55
В Алжире в рамках расследования коррупционных преступлений были арестованы пять миллиардеров. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters и алжирское ... подробнее →
Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма22.04.2019 18:38
Медики назвали самый опасный вид фастфуда. Наверняка, каждый из нас знаком с таким явлением как уличный фастфуд. Это и хот-доги, и шаурма, и популярные закусочные с бургерами, сообщает ... подробнее →
У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат22.04.2019 18:20
Дмитрий Разумков рассказал о том, как новый президент Владимир Зеленский будет решать проблему урегулирования боевых действий на Востоке Украины Спикер избирательного штаба Владимира ... подробнее →
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- В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта 22:05
- В Горловке разбушевалась стихия, выпал 2-сантиметровый град21:39
- Грузовик ВСУ подорвался на мине: есть погибший21:20
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