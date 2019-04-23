Зеленскому советуют поставить военный ультиматум Путину: чем это грозит23.04.2019 22:41
Для того, чтобы решить проблемы оккупированных Крыма и районов Донбасса, Владимиру Зеленскому, возможно, стоит выдвинуть России ультиматум о юридическом переходе к состоянию войны. Об этом " ... подробнее →
В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких23.04.2019 22:13
На временно оккупированных территориях Донецкой области люди не смогут навестить в поминальные дни могилы близких. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Во временно оккупированных ... подробнее →
Депутаты запретят украинцам сдавать квартиры23.04.2019 21:44
Верховная Рада планирует запретить посуточную сдачу квартир. Об этом сообщает издание « Телеграф ». Известно, что данный законопроект о внесении изменений регулирует правила ... подробнее →
В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»23.04.2019 21:16
В подразделениях боевиков «ЛДНР» введен «казарменный режим». Для ужесточения дисциплины прибыли новые российские кураторы. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
ЦИК подсчитала 100% протоколов: названо имя победителя23.04.2019 20:45
Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов по второму туру выборов президента Украины. Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает ... подробнее →
В Раде хотят снять с должности Парубия23.04.2019 20:13
Сегодня в Верховной Раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат и юрист Валерий ... подробнее →
Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность23.04.2019 19:44
Предпраздничная неделя для Львов будет весьма неплохой, но им стоит проявлять особую внимательность при заключении сделок, связанных с финансами. Существует риск, что вас могут обмануть мошенники. ... подробнее →
В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей23.04.2019 19:09
На неподконтрольной Украине территории (НКТ) Луганской области вышла из строя система водоснабжения в районе Луганска, что привело к загрязнению питьевой воды сточными водами канализации и росту ... подробнее →
Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину23.04.2019 18:43
Российский президент Владимир Путин на данный момент не планирует встречаться с новым украинским главой государства Владимиром Зеленским, пишет Диалог.UA . Об этом заявил помощник по внешней ... подробнее →
В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма23.04.2019 18:27
Член команды Зеленского Иван Апаршин признался, что вскоре будет раскрыта вся информация по трагедии в Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма. Об этом он написал в своем блоге, передает " ... подробнее →
Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ23.04.2019 17:58
Военнослужащие ВСУ на Донбассе двумя ракетами уничтожили два блиндажа подразделений НВФ на линии разграничения. Видео уничтожения укреплений противника размешено на странице волонтерской группы ... подробнее →
У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами23.04.2019 17:38
Согласно указу «главы ДНР» А. Захарченко от 10.10.2017 года №267, был дан старт формированию «Приазовского казачьего Войска Донецкой Народной Республики», которое ... подробнее →
Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО23.04.2019 17:20
Нардеп Надежда Савченко готова поддерживать программу кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом она сообщила СМИ в Верховной Раде, передает " Диалог.UA ". Напомним, ранее украинский ... подробнее →
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину23.04.2019 16:59
С 23 апреля Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину из-за некачественной российской нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, ... подробнее →
В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП23.04.2019 16:37
Военизированные формирования «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области размещают вооружение рядом со школами. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →
"Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины23.04.2019 16:21
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что российские вояки готовы атаковать Харьков, Днепр, Чернигов и другие города в Украине после того, как там начнутся "кровавые события". На этот шаг ... подробнее →
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