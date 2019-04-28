Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс 28.04.2019 22:29 «Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, ... подробнее →

Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 28.04.2019 21:31 Жители поселка Бахмутское Донецкой области уже несколько дней страдают от едкого запаха, похожего на трупный. Люди волнуются, что это может плохо отразиться на здоровье, передает ... подробнее →