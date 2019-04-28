Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс28.04.2019 22:29
«Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, ... подробнее →
«Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху28.04.2019 22:08
Жители неподконтрольного Украине Донецка сегодня в парке культуры и отдыха имени Щербакова отметили праздник Пасхи. Как отмечают, подконтрольные ОРДО СМИ, посетители парка смогли ... подробнее →
Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники28.04.2019 21:50
Скопление техники выявили наблюдатели ОБСЕ. В отчете Миссии сказано, что на территории, временно подконтрольные российским наемникам из "ЛНР", свезли не только танки, но и прочую тяжелую технику ... подробнее →
Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха28.04.2019 21:31
Жители поселка Бахмутское Донецкой области уже несколько дней страдают от едкого запаха, похожего на трупный. Люди волнуются, что это может плохо отразиться на здоровье, передает ... подробнее →
Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"28.04.2019 21:09
Участники обсуждений признавали, что "Донбасс Арена" была одним из самых любимых мест в Донецке: с этим стадионом у многих связаны очень яркие воспоминания. Самый знакомый стадион ныне ... подробнее →
Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо28.04.2019 20:43
В сети появилось фото так называемого премьер-министра террористической "ДНР" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо. Фотография была сделана на Ялтинском экономическом форуме, ... подробнее →
Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО28.04.2019 20:17
Пророссийский боевик Александр Илютенко по кличке "Палестинец" детально рассказал о том, как он и его соратники грабили инкассаторов на оккупированных территориях Донбасса, пишет from-ua . "Я не ... подробнее →
Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали28.04.2019 19:48
Главарь «ДНР» Денис Пушилин вместе со своей семьей посетил пасхальное богослужение в Свято-Николаевском храме в поселке Ясиновка, расположенном в северном пригороде неподконтрольной ... подробнее →
Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"28.04.2019 19:21
На Донбассе 25 апреля простился с жизнью еще один террорист "ДНР" Станислав Политаев. О потерях в рядах оккупанта рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на ... подробнее →
«Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины28.04.2019 18:48
Последствия принятого в Кремле решения о начале массовой раздаче паспортов России гражданам Украины в первую очередь будут весьма плачевными в первую очередь для режима Владимира Путина. Как передает ... подробнее →
Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак28.04.2019 18:14
Одни за свою жизнь успевают побывать там не единожды, вторые так и остаются без брачных уз. Рыбы и Тельцы очень хотят семейной жизни, но долго и нудно принимают решение о вступлении в брак. ... подробнее →
"Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского28.04.2019 17:54
Жесткое послание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского выставило посмешищем агрессора Владимира Путина. Будут последствия. Эксперты прогнозируют обострение конфликта Киева и Москвы, ... подробнее →
За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой28.04.2019 17:35
В Украине продолжается исход переселенцев в места своего изначального проживания на неконтролируемой территории. Такой вывод легко напрашивается, если сравнить, как изменилось число внутренне ... подробнее →
3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках28.04.2019 17:15
Вы, наверное, часто замечали в жизни такие ситуации: харизматичный, представительный мужчина рядом с самой «обыкновенной» по общепринятым меркам спутницей. И красивая, умная, успешная и ... подробнее →
Названы продукты, помогающие избежать переедания28.04.2019 16:49
При склонности к лишнему весу и чрезмерному аппетиту специалисты рекомендуют использовать при приготовлении блюд красный перец, сообщает Хроника.инфо. Главное правило всех желающих похудеть ... подробнее →
«Все очень проблемно для половины города»: на шахте Засядько в Донецке горит угольный пласт28.04.2019 16:28
На шахте имени Засядько, что в Киевском районе неподконтрольного Донецка, произошло самовозгорание угольного пласта. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР». По их информации, ... подробнее →
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