Автору украинского учебника посоветовали называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом" – Гриневич23.06.2019 22:44
Автору учебника по новейшей истории Украины, рекомендовали заменить термин "война на Донбассе" на "гражданский конфликт", так как сейчас "идеологически меняется ситуация", заявила министр образования ... подробнее →
На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате23.06.2019 22:22
На шахте «Южнодонбасская № 1» горняки объявили забастовку. Шахтеры прекратили добычу угля из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ... подробнее →
В Украине массово охотятся на водителей с «особыми» автомобилями23.06.2019 22:07
В Украине активно орудуют воры, которые угоняют автомобили . С машин снимают колеса, разбивают стекло и выносят все из салона. Раньше от этого больше всего страдали владельцы бюджетных авто, но ... подробнее →
В Украине введут абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит23.06.2019 21:41
Платить начнут все по-разному. Средства с каждого абонента будут взиматься ежемесячно. В Украине, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, все, кто не создадут ОСМД или не выберут управителя ... подробнее →
Валуев заявил, что врачам не удалось полностью избавить его от опухоли в мозге23.06.2019 21:19
По словам депутата Государственной думы РФ, боксера Николая Валуева, ему приходится ежемесячно проходить курс терапии в связи с опухолью в головном мозге. Депутат Государственной думы ... подробнее →
Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок23.06.2019 21:05
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине допустил критическую ошибку. Украинцы шокированы, по их мнению, неслучайной ... подробнее →
В Тихий океан запустили "ловушку" для мусора23.06.2019 20:40
Плавающее устройство должно выловить 1,8 триллиона единиц пластикового мусора, не помешав подводной жизни. Плавающую ловушку для мусора запустили в Тихий океан во второй раз. Об этом сообщает ... подробнее →
Зеленский подписал важный указ, который понравится бизнесменам23.06.2019 20:20
Полезное дело! Зеленский отменил штрафы, которые были действительны на протяжении 26 лет. Так, президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявления 22 июня. Он сообщил об отмене ... подробнее →
Путин нашел новую лазейку в Украину, обнародован план: «жизнь человека ничего не стоит»23.06.2019 20:02
Президент России Владимир Путин активацией военных действий на Донбассе и раздачей паспортов в «Л/ДНР» пытается проверить новую украинскую власть. Об этом рассказал ... подробнее →
Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов23.06.2019 19:40
Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов. С 2020 года новых смартфонов из упраздненной линейки выпускать не будут Фото: Unsplash В пятницу прошло собрание руководства Xiaomi, ... подробнее →
200 тысяч евро: Роналду выложил баснословную сумму только ради одной встречи23.06.2019 19:17
Футболист Криштиану Роналду заплатил 200 тысяч евро за аренду яхты на одну неделю. Как сообщает replyua.net со ссылкой на TMZ, на этой яхте Роналду собирается путешествовать по ... подробнее →
Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах23.06.2019 19:00
Не лучший выбор для похудения. Вера худеющей армии в силу фруктовой диеты безгранична. Они глубоко убеждены: стоит только посидеть на полезных лакомствах пару-тройку дней и несколько лишних ... подробнее →
Кличко рассказал о встрече с Зеленским после инаугурации23.06.2019 18:23
Кличко рассказал, что на Киев несправедливо распределяют бюджет. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после инаугурации встречался с президентом Владимиром Зеленским и говорил о Киеве. Как ... подробнее →
На Львовщине банкир присвоила почти миллион гривень клиентов23.06.2019 18:06
Во Львовской области полицейские задержали руководительницу банковского учреждения, которая присвоила 914,8 тысяч гривень средств клиентов. Об этом накануне сообщили в ... подробнее →
Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах23.06.2019 17:41
В Донецкой области по состоянию на 20 июня официально зарегистрировано 488 650 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «По состоянию на 20.06.2019 на территории Донецкой области учтено 412 ... подробнее →
У Керченского моста в Крым крупные неприятности: к проблеме срочно подключили Путина23.06.2019 17:26
В России разразился грандиозный скандал в связи с ситуацией вокруг строительства Керченского моста в оккупированный Крым: стало известно, что строители уже больше 6 месяцев не могут получить деньги ... подробнее →
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