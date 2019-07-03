Синоптик: 4 июля в Украине ожидается «погода-конфетка»03.07.2019 22:47
Завтра, 4 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода, преимущественно без осадков. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ... подробнее →
Диетологи рассказали, за сколько часов до сна можно есть03.07.2019 22:15
Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию. Об этом на своей странице в Instagram сообщила украинский диетолог Светлана Фус. По ... подробнее →
Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину03.07.2019 21:45
Главари "Л/ДНР" марионетки Кремля Леонид Пасечник и Денис Пушилин синхронно выступили с обращением к президенту Владимиру Зеленскому. Они просят его вернуть "республики" в состав Украины. ... подробнее →
Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше03.07.2019 21:23
Президент Украины Владимир Зеленский провел совместный брифинг с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Зеленский сообщил, что Канада предложила присоединить Украину к программе ... подробнее →
В центре Донецка срочно эвакуировали людей из здания «министерств ДНР»03.07.2019 21:01
Сегодня днем здание на проспекте Богдана Хмельницкого в центре неподконтрольного Украине Донецка, в котором расположены офисы ряда так называемых «министерств ДНР», эвакуировано в связи с ... подробнее →
Резко упадет температура: народный синоптик рассказал о неожиданной погоде на август03.07.2019 20:46
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о прогнозе погоды на август 2019 года, отметив, что он удивит температурными данными, передает replyua.net . Так, по его словам, последний месяц лета будет не таким жарким, как июль. Аномальные ... подробнее →
Кто отец ребенка: Певица MARUV беременна - животик уже заметен03.07.2019 20:30
Певица MARUV много выступает в России и Украине, снимает клипы и записывает песни. Публику все более и более интересует ее личная жизнь, ведь, кроме того что певица замужем, про нее ... подробнее →
Пушилин жалуется на Зеленского и утверждает, что при Порошенко было легче03.07.2019 20:15
Террористы самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» жалуются, что армия украинского государства якобы все более активнее обстреливает ... подробнее →
В полиции заявили о готовности задержать Клюева в случае пересечения границы03.07.2019 19:49
В МВД заявили, что задержат экс-депутата от Партии регионов Андрея Клюева в случае пересечения им украинской границы. Об этом заявил советник главы МВД Иван Стойко на брифинге в Киеве. По его словам, Клюев «сбежал вместе с Януковичем» и уже ... подробнее →
Украинцам рассказали, как поднять экономику: «следует действовать…»03.07.2019 19:30
В МВФ рассказали, что нужно сделать украинским властям для повышения уровня экономики. Замдиректора МВФ уверен, что показатель сможет подняться до 5-6%. Об этом он рассказал ... подробнее →
Вышел первый трейлер сиквела "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном03.07.2019 19:15
Студия Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень" с Дуэйном Джонсоном в главной роли, сообщает Телеканал новостей «24» . Фильм станет продолжением ... подробнее →
Астролог назвал имя будущего премьер-министра страны03.07.2019 19:02
Ведический астролог и консультант Виктория Бардадым считает, что следующим премьер-министром должна стать Юлия Тимошенко. Об этом Виктория заявила в своем видеоблоге По словам астролога, на ... подробнее →
Врачи рассказали, в чем опасность арбузов03.07.2019 18:45
На прилавках наших магазинов уже появились первые арбузы. Медики рассказали, чем они могут быть опасны. Покупка арбуза в начале июле — сродни игре в лотерею. Нет никакой гарантии, что купленная тобой ягода будет такой же полезной, как и вкусной, ... подробнее →
Эксперт сделал прогноз относительно курса доллара03.07.2019 18:31
Максим Пархоменко, аналитик Альпари в интервью изданию РБК-Украина рассказал, что потенциал для снижения курса доллара по отношению к гривне ограничен, и дальнейшего снижения уже не будет. По ... подробнее →
В Раде жестко принялись за законопроект о «дематюкации»03.07.2019 18:15
Депутат Верховной Рады Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко) предлагает парламенту наказывать штрафом до 1,7 тыс. гривен за нецензурную брань в эфире, Кабинету Министров - утвердить ... подробнее →
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД: появились детали03.07.2019 18:00
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. ... подробнее →
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