Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого05.07.2019 22:33
Сегодня, 5 июля, около 16.30 на Приморском бульваре произошло ДТП - автомобиль "ВАЗ-2103" врезался в припаркованный "Toyota RAV4". Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629. По словам ... подробнее →
Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны05.07.2019 22:15
Президент Украины Владимир Зеленский хочет «ментально вернуть» людей на временно неподконтрольных территориях Донбасса и продолжать добиваться прекращения огня мирным путем. Об этом он ... подробнее →
Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет05.07.2019 21:58
Жители прифронтовых поселков Майорское и Зайцево взбунтовались и выдвинули условие оккупанту в Горловке. Письмо к оккупированной Горловке обнародовал ресурс "Ситуация на блокпостах Донбасса", ... подробнее →
Погиб на глазах у матери: поход на детскую площадку обернулся трагедией. ВИДЕО05.07.2019 21:27
В Москве произошел трагический инцидент. На трехлетнего мальчика упало дерево, придавив его насмерть, передает from-ua . ЧП случилось на глазах у матери, когда ребенок играл на детской площадке. ... подробнее →
Не Медведев: российские эксперты раскрыли личность следующего президента РФ после Путина05.07.2019 20:59
Хитрый "хозяин" Кремля собирается провернуть трюк 2008 года и уже ищет себе преемника вроде управляемого Дмитрия Медведева, только моложе. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что уже сейчас ... подробнее →
К Черному и Азовскому морям отправятся новые поезда05.07.2019 20:28
"Укрзализныця" (УЗ) планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек. Такие планы на вторую половину 2019 года озвучил сегодня, 5 ... подробнее →
Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу05.07.2019 20:01
Глава украинского государства Владимир Зеленский склонен считать, что завершение войны на Донбассе и восстановление территории должны происходить параллельно. Так, президент Украины Владимир ... подробнее →
Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск05.07.2019 19:33
Готовность танковых подразделений в любой момент поддержать пехоту на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе проверил командующий ООС Александр Сирский. Сейчас танкисты ... подробнее →
В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины05.07.2019 18:59
«Профсоюзные активисты» в неподконтрольном Луганске провели пикет в поддержку «акции» #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Также был организован сбор подписей, сообщают СМИ, ... подробнее →
Почему Коломойский начал "мочить" Зеленского: эксперт объяснил, за что олигарх обиделся на президента05.07.2019 18:30
Олигарх Игорь Коломойский своими заявлениями о "внутреннем конфликте" на Донбассе сознательно подрывает рейтинг президента Владимира Зеленского перед выборами. О том, почему Коломойский ... подробнее →
Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе05.07.2019 18:02
Президент РФ Владимир Путин готовит для Украины две ловушки по Донбассу. Об этом заявил военный эксперт Юрий Карин, передает donpress.com . Он отметил, что в информационном пространстве в ... подробнее →
Международные переводы с карты на карту стали проще05.07.2019 17:41
Для многих наших сограждан интеграция в европейское сообщество означает возможность трудоустройства за границей. Министерство социальной политики Украины опубликовало следующую статистику: вне ... подробнее →
В Луганске авто въехало в маршрутку: соцсети сообщили о пострадавших05.07.2019 17:19
Сегодня утром в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По словам пользователей, авария произошла сегодня в 07:50 в ... подробнее →
Брат в "ДНР": Зеленский представил нового главу Донецкой области05.07.2019 16:54
Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс представил нового главу Донецкой области Павла Кириленко и отметил, что это очень важный и одновременно сложный регион. Об этом он сказал ... подробнее →
Зеленский призывает не допустить отключения воды в Донбассе05.07.2019 16:13
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя допустить отключение воды в Донбассе. Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, передает donpress.com . По словам ... подробнее →
На Донбассе военные ВСУ навсегда поквитались с командиром террористов "ДНР" Новиковым05.07.2019 15:43
Стало известно о том, что вчера, 4 июля, украинские военные ликвидировали командира "ДНР" на Донбассе. Так, подразделением Операции Объединенных сил на Донбассе был убит командир разведки 5-й ... подробнее →
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