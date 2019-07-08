Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака08.07.2019 22:38
До 2020 года еще достаточно много времени. Однако, уже появились первые предсказания от европейского астролога. Многие люди уже с нетерпением ждут 2020 года. Ведь он обещает быть действительно ... подробнее →
Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна08.07.2019 22:16
Вопреки распространенному мнению, алкоголь не способствует здоровому сну. СМИ рассказали о пользе напитков, обеспечивающих крепкий сон. Вместе с тем они помогают легко уснуть после ... подробнее →
Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»08.07.2019 21:48
Владимир Зеленский не исключает возможности снятия экономической блокады с оккупированной территории Донбасса. Однако, у украинского президента есть одно важное условие Во время совместной ... подробнее →
На Донбассе серьезная авария на водоводе08.07.2019 21:30
Сегодня на Донбассе произошел порыв на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода, в связи с чем приостановлена подача воды в Константиновку Донецкой области и на 50% ограничена подача воды ... подробнее →
Украина и ЕС подписали 5 важных финсоглашений08.07.2019 21:04
Соответствующие договора были подписаны между Кабинетом Министров и Европейской комиссией в ходе 21-го саммита "Украина - ЕС" в понедельник в Киеве, передают Українські Новини. ... подробнее →
Зеленский назвал дату начала работы ВАКС в Украине08.07.2019 20:30
Высший антикоррупционный суд в Украине начнет работать с 5 сентября 2019 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что одним из главных ... подробнее →
Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации08.07.2019 20:14
Кандидат в народные депутаты Украины по прифронтовому округу № 51 в Донецкой области и нардеп ВР Надежда Савченко планирует поехать на неподконтрольную украинским властям территорию для ... подробнее →
Отныне гражданские смогут занимать должность главы Минобороны – решение Зеленского08.07.2019 19:58
Глава украинского государства Владимир Зеленский сегодняшним своим указом отменил возможность замещения военнослужащими должности министра обороны. Как передает replyua.net , ... подробнее →
"У нас будет своя прокуратура", – Зеленский сделал жесткое заявление в Ужгороде08.07.2019 19:41
Находясь с рабочей поездкой в Ужгороде, президент Украины призвал всех сотрудников государственной таможни начинать работать или увольняться. Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленский ... подробнее →
«Вы все герои»: Туск обратился к украинцам08.07.2019 19:20
Президент Евросовета Дональд Туск извинился перед украинцами за то, что не смог сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на ... подробнее →
Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности08.07.2019 18:55
Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ в системе образования. Так, в законе "О профессиональном предвысшем образовании" значится, что с 2020 года все украинские колледжи и ... подробнее →
«Чувствуется сила! Молодец!» Украинцы в восторге от нового видео Зеленского08.07.2019 18:31
Сегодня, 8 июля, президент Украины записал очередное видео, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, предложил встретиться в Минске и провести переговоры ... подробнее →
Как улучшить работу иммунной системы08.07.2019 18:15
7 доступных средств, которые улучшают работу иммунной системы. Стимуляторами работы иммунной системы могут быть не только аптечные препараты, к слову, совсем не дешевые. Существуют более ... подробнее →
Синоптик рассказала о погоде до конца недели в Украине08.07.2019 18:00
С середины текущей недели в Украине температура воздуха в некоторых регионах опустится до +8+10 градусов тепла. Об этом на своей странице в Facebookсообщила синоптик Наталья Диденко . «В ... подробнее →
Зеленский вызвал Путина на серьезный разговор, в Кремле паника: «Я не готов»08.07.2019 17:45
В России прокомментировали возможность проведения переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным В Кремле готовы рассмотреть возможность проведения шестисторонних переговоров ... подробнее →
Власти Беларуси заявили о готовности поддержать новый формат «нормандской встречи»08.07.2019 17:30
В МИД Беларуси заявили, что «готовы обеспечить встречу на высоком уровне», с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции по вопросу урегулирования мирного конфликта на Донбассе. Об этом ... подробнее →
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