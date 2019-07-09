Самопровозглашенная "ЛНР" расценит как акт агрессии ремонт моста в Станице Луганской. Об этом во вторник, 9 июля, заявил глава "республики" Леонид Пасечник в Twitter, передает Корреспондент . По ... подробнее →

На неподконтрольной Украине территории Донетчины комендантский час отменять не планируют. Такую информацию озвучил главарь «ДНР» Денис Пушилин во время общения с многодетными семьями в ... подробнее →

Политолог Виталий Портников уверен, что реакция Кремля на новый всплеск антироссийских настроений в Грузии демонстрирует, как изменилась политика Владимира Путина на постсоветском пространстве. ... подробнее →

Вчера, 8 июля, около 18.30, на трассе Мариуполь - Мангуш, за блокпостом, было совершено нападение на таксиста. Злоумышленник попросил водителя отвезти его на поле, но оказавшись в безлюдном месте ... подробнее →