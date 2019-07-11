Из-за недавних неловких ситуаций, связанных с самочувствием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в протокол церемонии официальной встречи внесли изменения. Об этом сообщает «Укринформ». В ... подробнее →

Свидетели происходящего утверждают, что обстрел оккупированного боевиками «Донецкой народной республики» города Горловки продолжается со вчерашнего вечера, 10 июля. Началось все примерно ... подробнее →

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сообщается, что президентам удалось прийти к соглашению О телефонной беседе президентов Украины и России рассказал ... подробнее →

В течение многих лет диетологи запрещали ужинать после шести вечера. Однако со временем ученые пришли к выводу, что правильный перекус на ночь не только не вреден, но даже полезен: благодаря ему ... подробнее →

Зеленский уволил очередного начальника СБУ 11.07.2019 20:20 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олега Аркуша с должности начальника Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Кировоградствкой области. Об этом сообщает ... подробнее →