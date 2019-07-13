Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака13.07.2019 22:44
Астрологический прогноз на 14 июля для всех знаков зодиака. Гороскоп на завтра, 14 июля 2019 года, говорит о том, что Близнецам необходимо больше времени посвятить семье, а Стрельцов ждут приятных ... подробнее →
Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества13.07.2019 22:19
Британские журналисты, основываясь на библейских предсказаниях , прогнозируют новый апокалипсис Статья с таким смелым предположением появилась в издании Daily Express. Известно, что ... подробнее →
В Карпатах выпал летний снег: опубликовано видео13.07.2019 22:00
В румынских Карпатах выпал летний снег. Об этом 12 июля сообщил интернет-ресурс Mukachevo.net. Очевидцы поделились видеороликом, снятым на вершине горы Ому, высота которой — ... подробнее →
На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств13.07.2019 21:40
Мужчина купил лекарства в Мариуполе и собирался доставить в Донецк. Именно там препараты закупали у него оптом. В районе проведения операции Объединенных сил пограничники задержали мужчину, который ... подробнее →
Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать13.07.2019 21:20
Кабмин утвердил особый порядок. Кабинет министров на своем заседании 22 мая внес изменения в Порядок проведения верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных ... подробнее →
Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет13.07.2019 21:00
Специалисты Высшей технической школы Цюриха провели масштабную работу на тему изменения климата. Исследование показало, как изменится климат крупных городов мира в течение следующих 30 лет. ... подробнее →
Разумков: Единственным государственным языком является украинский13.07.2019 20:38
Глава политической силы «Слуга народа» Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно функционирования украинского языка в нашей стране. Так пишет ... подробнее →
Цены, зарплаты, пенсии: что изменилось за неделю13.07.2019 20:20
Учимся правильно рассчитывать пенсионные выплаты. Как правильно сдавать в аренду жилье? Насколько выросла средняя зарплата? Почему дешевеет бензин? Читайте обзор главных экономических новостей ... подробнее →
День рождения Олега Сенцова: Зеленский поразил заявлением, «скоро сможете вернуться»13.07.2019 20:03
Владимир Зеленский поздравил с днем рождения узника Кремля Олега Сенцова и выразил уверенность в том, что в скором времени он выйдет на свободу. Сегодня, 13 июля, украинскому ... подробнее →
Предупреждение от эксперта: в жаркую погоду ужи часто приползают на дачные участки13.07.2019 19:44
Из-за жаркой погоды ужи вынуждены прятаться на дачных участках, поскольку при высокой температуре они всегда мигрируют . Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Голос.UA», ... подробнее →
"Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык13.07.2019 19:21
Зеленский не дождался возвращения в столицу и позвонил Кличко аж из Днепра. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил мэру Киева Виталию Кличко после того, как на Южмаше им. Макарова в Днепре ... подробнее →
При взрыве в частном дворе погибли два ребенка13.07.2019 19:00
Погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, которые пришли в гости к дедушке. Мужчина любил собирать различный металлолом. В Ровенской области при взрыве неустановленного предмете погибли двое детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Информация о взрыве в ... подробнее →
В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду13.07.2019 18:40
Самую большую часть своих доходов жители России тратят на продукты питания. Как передает replyua.net , об этом свидетельствуют результаты опроса Сбербанка «Потребительский ... подробнее →
Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года13.07.2019 18:20
Эта неделя будто создана для того, чтобы каждый смог стать богаче. Финансовый гороскоп — незаменимый помощник в сезон отпусков. Астрологи предлагают узнать, как не остаться в ... подробнее →
В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи13.07.2019 18:02
В "министерстве связи ДНР" сообщили, что договоренность о передаче мобильным оператором "Vodafone Украина" оборудования для повышения качества связи на не подконтрольной Украине территории была ... подробнее →
Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста13.07.2019 17:37
Какие ягоды самые полезные, когда, сколько и как их употреблять, а также о предостережении от чрезмерного употребления летних сочных даров рассказывает Еспресо.TV провизор Галина Марусяк ... подробнее →
- «На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО 12:45
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка12:44
- Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"11:52
- Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"10:09
- В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»09:51
- Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса09:32
- В Луганске потрясены "указом" Пасечника по зарплатам: в "ЛНР" готовятся к самому худшему09:09
- «Застрелил сослуживец»: в зоне ООС убили члена НВФ «Актера»08:55
- В Донецке показали, что произошло с рынком на ж/д вокзале: такое ждет все "ДНР" и "ЛНР"08:33
- На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО22:19
- «На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО 12:45
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка12:44
- Силы неравны: озвучен тревожный прогноз по переговорам Украины с Россией12:28
- Война России с Украиной: эксперт рассказал об опасном моменте12:11
- Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"11:52
- Нет стимулов и поощрений: в ОБСЕ озвучили главные минусы закона об украинском языке 11:30
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Даже носки засекречены: в ВСУ анонсировали громкие реформы11:11
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Определился обладатель Суперкубка Украины по футболу (ВИДЕО)10:35
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»10:28
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж21:20
- Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре19:55
- Вот с какими девушками хотели бы встречаться мужчины разных знаков Зодиака19:06
- Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача21:54
- Вот что мы теряем, когда умирают наши отцы19:13
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка14:28
- Шарий: «Порошенко должен сидеть, и я добьюсь этого»15:23
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора