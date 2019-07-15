Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений15.07.2019 22:41
Дожди, обрушившиеся на столицу 14 июля, стали рекордными. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений сотрудников ... подробнее →
ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки15.07.2019 22:20
Для зарубежных избирательных участков передали 449 тыс.172 бюллетеня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала Участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков ... подробнее →
Кандидатам в нардепы напомнили об украинском языке агитации с 16 июля15.07.2019 22:00
С 16 июля все агитационные материалы должны быть на украинском языке. Вступает в силу закон о государственном языке. Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на государственном ... подробнее →
Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира15.07.2019 21:40
Команда синхронисток принесла Украине первое золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Украинки стали лучшими в мире в хайлайте – новой дисциплине в синхронном ... подробнее →
Украинцев ожидает неприятный сюрприз с субсидиями: кому не повезет15.07.2019 21:20
Украинцам сообщили о новых субсидиях, а должникам дали еще один шанс. Выплата субсидий «живыми деньгами», по мнению специалистов, себя не оправдала в полной мере, поскольку была ... подробнее →
Мощные магнитные бури ударят по Украине 15 и 16 июля: как бороться15.07.2019 21:00
В понедельник, 15 июля, на Украину обрушилась самая сильная магнитная буря за последние 10 лет, что серьезно повлияет на настроение и самочувствие. Последствия геомагнитной активности почувствуют ... подробнее →
Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн15.07.2019 20:40
Пенсионный фонд обнародовал данные на 1 июля Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом ... подробнее →
Заболеваемость корью в Украине продолжает падать15.07.2019 20:20
Уровень заболеваемости корью начал снижаться в мае, когда недельный показатель превышал 2000 человек. В Украине продолжает падать уровень заболеваемости корью. На 28-й неделе зафиксировано 345 ... подробнее →
Врачи объяснили, как избежать летней потливости15.07.2019 20:00
Эксперты рассказали, как уменьшить потоотделение, не нарушая при этом дресс-кода. Пейте поменьше кофе. Избегайте вообще любых напитков с кофеином, никотина, а также алкоголя. Все эти ... подробнее →
Рейтинг «Слуги народа» существенно упал15.07.2019 19:40
Политическая сила «Слуга народа» потеряла существенный процент доверия со стороны украинских граждан . Так пишет replyua.net , ссылаясь на Ukraine Elections. Об ... подробнее →
И живого места не оставил: в Днепре сын нанес матери 252 удара ножом15.07.2019 19:20
Несколько дней назад невиданное по жестокости убийство произошло на ул. Артековской в Днепре. 24-летний мужчина набросился с ножом на свою мать. Он продолжал наносить ей удары, даже когда женщина ... подробнее →
Число работающих в Украине за 30 лет сократится на треть - МВФ15.07.2019 19:01
Согласно прогнозу Международного валютного фонда, численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине сократится до 2050 года более чем на треть. Об этом говорится в новом докладе Международного валютного фонда. В течение ... подробнее →
Удалось добиться компенсации для тех, чьи дома пострадали в АТО, - Недава15.07.2019 18:50
Во время вооруженного конфликта 2014 года у многих жителей Славянска и Донецкой области пострадали объекты недвижимости. Законодательство было прописано таким образом, что вся недвижимость, которая ... подробнее →
В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев15.07.2019 18:39
В Украине по состоянию на сегодня, 15 июля, учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма . Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой ... подробнее →
В Нафтогаз сообщили о снижении цены на газ для населения почти на 12%15.07.2019 18:22
Нафтогаз снизила цену на газ для населения в июле на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м (без НДС и стоимости транспортировки). Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 15 ... подробнее →
В Харькове проводится эвакуация в пяти ВУЗах: возможно минирование15.07.2019 18:00
Сегодня, 15 июля, представители правоохранительных органов Харькова получили сообщение о возможном минировании пяти высших учебных заведений. Так пишет replyua.net , ссылаясь на "Сегодня". ... подробнее →
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