Вчерашний ливень в Киеве оказался самым сильным за все годы наблюдений

15.07.2019 22:41

Дожди, обрушившиеся на столицу 14 июля, стали рекордными.  Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. По данным наблюдений сотрудников ... подробнее →

ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки

15.07.2019 22:20

Для зарубежных избирательных участков передали 449 тыс.172 бюллетеня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала Участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков ... подробнее →

Кандидатам в нардепы напомнили об украинском языке агитации с 16 июля

15.07.2019 22:00

С 16 июля все агитационные материалы должны быть на украинском языке. Вступает в силу закон о государственном языке. Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на государственном ... подробнее →

Украинские синхронистки выиграли чемпионат мира

15.07.2019 21:40

Команда синхронисток принесла Украине первое золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Украинки стали лучшими в мире в хайлайте – новой дисциплине в синхронном ... подробнее →

Украинцев ожидает неприятный сюрприз с субсидиями: кому не повезет

15.07.2019 21:20

Украинцам сообщили о новых субсидиях, а должникам дали еще один шанс. Выплата субсидий «живыми деньгами», по мнению специалистов, себя не оправдала в полной мере, поскольку была ... подробнее →

Мощные магнитные бури ударят по Украине 15 и 16 июля: как бороться

15.07.2019 21:00

В понедельник, 15 июля, на Украину обрушилась самая сильная магнитная буря за последние 10 лет, что серьезно повлияет на настроение и самочувствие. Последствия геомагнитной активности почувствуют ... подробнее →

Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн

15.07.2019 20:40

Пенсионный фонд обнародовал данные на 1 июля Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом ... подробнее →

Заболеваемость корью в Украине продолжает падать

15.07.2019 20:20

Уровень заболеваемости корью начал снижаться в мае, когда недельный показатель превышал 2000 человек. В Украине продолжает падать уровень заболеваемости корью. На 28-й неделе зафиксировано 345 ... подробнее →

Врачи объяснили, как избежать летней потливости

15.07.2019 20:00

Эксперты рассказали, как уменьшить потоотделение, не нарушая при этом дресс-кода. Пейте поменьше кофе. Избегайте вообще любых напитков с кофеином, никотина, а также алкоголя. Все эти ... подробнее →

Рейтинг «Слуги народа» существенно упал

15.07.2019 19:40

Политическая сила «Слуга народа»  потеряла существенный процент доверия со стороны украинских граждан . Так пишет  replyua.net , ссылаясь на Ukraine Elections. Об ... подробнее →

И живого места не оставил: в Днепре сын нанес матери 252 удара ножом

15.07.2019 19:20

Несколько дней назад невиданное по жестокости убийство произошло на ул. Артековской в Днепре. 24-летний мужчина набросился с ножом на свою мать. Он продолжал наносить ей удары, даже когда женщина ... подробнее →

Число работающих в Украине за 30 лет сократится на треть - МВФ

15.07.2019 19:01

Согласно прогнозу Международного валютного фонда,  численность рабочей силы в Болгарии, Латвии, Польше и Украине  сократится до 2050 года более чем на треть. Об этом говорится в новом  докладе  Международного валютного фонда. В течение ... подробнее →

Удалось добиться компенсации для тех, чьи дома пострадали в АТО, - Недава

15.07.2019 18:50

Во время вооруженного конфликта 2014 года у многих жителей Славянска и Донецкой области пострадали объекты недвижимости. Законодательство было прописано таким образом, что вся недвижимость, которая ... подробнее →

В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев

15.07.2019 18:39

В Украине по состоянию на сегодня, 15 июля, учтены 1 млн 391 тыс. 34 переселенца из Донбасса и Крыма . Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой ... подробнее →

В Нафтогаз сообщили о снижении цены на газ для населения почти на 12%

15.07.2019 18:22

Нафтогаз снизила цену на газ для населения в июле на 11,7%, или на 648 гривен, до 4,90 гривны/куб. м (без НДС и стоимости транспортировки). Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 15 ... подробнее →

В Харькове проводится эвакуация в пяти ВУЗах: возможно минирование

15.07.2019 18:00

Сегодня, 15 июля, представители правоохранительных органов Харькова получили сообщение о возможном минировании пяти высших учебных заведений. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на "Сегодня". ... подробнее →

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