Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак21.07.2019 22:40
Результаты последних исследований. Склонность к употреблению кофе не является ни фактором риска онкологических заболеваний, ни способом защиты от рака, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Выборы в парламент: явка избирателей шокировала21.07.2019 22:20
Явка по голосованию на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 16:00 из 184 округов составляет немалые 36,43% . Всего по явке насчитывается 199 округов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия: «Сейчас самые высокие ... подробнее →
В Украине запретили продажу популярных витаминов21.07.2019 22:03
Это временное решение. Государственная лекарственная служба Украины решила снять с реализации витаминный комплекс «Магне В6», передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель . ... подробнее →
Зеленский после оглашения экзитполов срочно обратился к Вакарчуку: президент сделал неожиданное предложение21.07.2019 21:40
Зеленский заявил, что такой возможности не исключал еще со времен кампании по выборам президента Украины. Вакарчук уже отреагировал. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера ... подробнее →
Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь21.07.2019 21:18
Накануне украинские военнослужащие провели на передовой одну из самых лучших спецопераций против российских захватчиков. Блогер и волонтер Юрий Мысягин рассказал подробности произошедшего на своей ... подробнее →
На Международную космическую станцию доставили еще трех членов экспедиции21.07.2019 21:08
На пилотируемом космическом корабле "Союз МС-13", который пристыковался к МКС, находились российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано из Италии и Эндрю Морган из США. ... подробнее →
Во многих украинских городах тарифы являются экономически необоснованными - СМИ21.07.2019 20:40
Во многих украинских городах, как отмечает издание Вести, ссылаясь на свой источник в Жилищном союзе Украины, тарифы не имеют экономического обоснования. Из-за этого государство тратит на субсидии ... подробнее →
ЦИК не зафиксировала существенных нарушений во время выборов21.07.2019 20:20
Системных нарушений, которые бы могли повлиять на результаты внеочередных выборов народных депутатов, пока не зафиксировано. Об этом сегодня, 21 июля, заявил заместитель председателя Центральной ... подробнее →
Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте21.07.2019 20:00
В 2001 году актриса перенесла обширный инсульт. После этого ей пришлось отказаться от работы в кино. Американская актриса Шэрон Стоун в интервью The Variety рассказала о жизни после ... подробнее →
В Украину идет похолодание: о чем предупредила синоптик21.07.2019 19:41
Как одеваться? Со вторника, 23 июля, в Украине снова вернется похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook. "Во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", - отметила она. До этого Украину накроют ... подробнее →
В районе проведения ООС военные медики развернули передовую хирургическую группу21.07.2019 19:21
В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных Сил состоялись масштабные учения с развертыванием передовой хирургической группы в непосредственной близости от линии соприкосновения. Об ... подробнее →
В Китае мальчишка похитил два самолета из ангара21.07.2019 19:02
Затем ребенок вывез один из самолетов на автомобильный паркинг. Несовершеннолетний похитил два самолета в Китае, чтобы покататься. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Запрет снят: ВКонтакте и Одноклассники вновь в Украине21.07.2019 17:59
Что происходит? Украинцы снова смогут пользоваться российскими Яндекс, ВКонтакте и Одноклассниками. 19 июля часть украинских провайдеров сняла ограничение на доступ к российским ресурсам ... подробнее →
Как сэкономить на продуктах: советы экспертов21.07.2019 17:37
Существенно сэкономить удастся, только если детально и регулярно планировать бюджет. Сколько денег из месячного бюджета "съедает" украинская семья? Некоторые из нас за продукты отдают половину ... подробнее →
Цены на бензин побили исторический рекорд21.07.2019 17:20
Повышение стоимости топлива местные журналисты связывают с падением национальной валюты на фоне протестов. В Грузии цены на бензин всех видов достигли исторического максимума, сообщает местный телеканал Rustavi 2 20 июля. Один из ... подробнее →
В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду21.07.2019 17:00
В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на досрочных выборах в ... подробнее →
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