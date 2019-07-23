Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть23.07.2019 22:49
Исследования показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания. Как быстро уснуть — этот вопрос беспокоит нас время от времени. Наши предки отводили сну много ... подробнее →
Страшная трагедия: на украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка23.07.2019 22:28
В субботу, 20 июля, на черноморском курорте под Херсоном утонула женщина на глазах у маленького сына. Об этом сообщает ресурс from-ua . Трагедия произошла около 15:00 на центральном пляже в ... подробнее →
Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам23.07.2019 22:09
В Госдуме РФ в окончательном чтении был принят законопроект об упрощении предоставления разрешений на пребывание в стране и получения вида на жительство для отдельных категорий иностранцев, в том ... подробнее →
На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей23.07.2019 21:51
Количество жителей неподконтрольной украинской власти части Донецкой области, получивших паспорт РФ в упрощенном порядке, на текущий момент составляет 5 285 человек. Об этом сегодня. 23 июля, ... подробнее →
Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы23.07.2019 21:28
В прифронтовом поселке Опытное, расположенном возле Донецкого аэропорта, впервые за все время войны начались ремонтные работы. Об этом рассказал изданию «Вчасно» координатор ... подробнее →
"Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта23.07.2019 21:08
Президента Владимира Зеленского обвинили в некорректном и невежливом обращении с сотрудниками СМИ, в частности в фамильярности по отношению к журналисту Михаилу Ткачу. Журналист Михаил Ткач рассказал ... подробнее →
«Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке23.07.2019 20:49
Житель неподконтрольного Украине Донецка в соцсети опубликовали фото парка имени Щербакова и сообщил данные о работе аттракционов и цены на них. В своей публикации он отметил: «На данный ... подробнее →
В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока23.07.2019 20:28
Сегодня в приемной экс-депутата Верховной Рады Алексея Белого на улице Куинджи было многоголюдно. Как стало известно, мариупольцы выстроились в очередь за деньгами, которые заработали на выборах. ... подробнее →
Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»23.07.2019 20:11
Надежда Савченко отреагировала на то, что не прошла в Верховную Раду восьмого созыва Сообщение она опубликовала на своей странице Facebook, пишет Политека. Как символ своего освобождения, она ... подробнее →
Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду23.07.2019 19:52
Социальные сети взорвала совместная фотография президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Богдана. Снимок был размещен Богданом на его странице в социальной сети с подписью: ... подробнее →
«Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО23.07.2019 19:34
В интервью журналистке Янине Соколовой для программы «Рандеву» украинский шоумен Сергей Притула заявил, что ОБСЕ на Донбассе связывает руки украинским защитникам, однако не реагирует на ... подробнее →
"У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну23.07.2019 19:10
Український експерт Максим Ялі загнав у кут депутата нелегітимної Держдуми Костянтина Затуліна незручним питанням про вторгнення Росії на Донбас. Це сталося в ефірі пропагандистської програми "Час ... подробнее →
«Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ23.07.2019 19:00
Экс-командир батальона НВФ «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети обратился к подразделениям НВФ с призывом «не паниковать», пока в их руках ... подробнее →
Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента23.07.2019 18:25
В Украине активно говорят о том, кто займет второе по значимости кресло - премьер-министра. В штабе президента Владимира Зеленского заявили, что Запад дал свой список претендентов. "Запад дал нам ... подробнее →
В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт23.07.2019 18:09
Во временно оккупированном Донецке боевики рассмешили странной рекламой товара для детей. Фото опубликовали в Twitter-аккаунте "Дежурный по дЫнЫрЫ", передает from-ua. Так, на рекламном баннере ... подробнее →
Украинские компании-кинопрокатчики работают на Россию – крупное дело СБУ23.07.2019 17:50
Служба безопасности расследует уголовное дело по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов. Об этом говорится в ... подробнее →
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- «Машин много, пропуск медленный»: в соцсети показали кадры очереди на «Каргиле». ВИДЕО13:10
- Блогер из Донецка рассказал о странной "традиции" жителей "ДНР" на КПП12:51
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