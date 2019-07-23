Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть 23.07.2019 22:49 Исследования показали, что просмотр телевидения значительно замедляет процесс засыпания. Как быстро уснуть — этот вопрос беспокоит нас время от времени. Наши предки отводили сну много ... подробнее →

Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам 23.07.2019 22:09 В Госдуме РФ в окончательном чтении был принят законопроект об упрощении предоставления разрешений на пребывание в стране и получения вида на жительство для отдельных категорий иностранцев, в том ... подробнее →